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Автозавод Volkswagen перепрофилирован под выпуск электрокаров

  • 1.02.2022, 21:37
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Автозавод Volkswagen перепрофилирован под выпуск электрокаров

В перепрофилирование вложено 1,2 млрд евро.

Автозавод Volkswagen в Цвиккау (Восточная Германия) прекратил производство автомобилей с ДВС и впервые в мире полностью перешел на выпуск электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.

Отмечается, что ранее никто из производителей такого не делал. Обычно электромобили запускались на построенных с нуля заводах.

В перепрофилирование завода вложено 1,2 млрд евро. Реструктуризация начиналась в 2018 году. При модернизации предприятия использованы самые современные технологии Industry 4.0. Заявленная мощность - 300 тысяч машин в год.

В Цвиккау выпускаются шесть электромобилей разных брендов, входящих в VW. Это Audi Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback, Cupra Born, а также линейка электрических VW - ID.3, ID.4 и ID.5.

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