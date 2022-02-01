Как изменятся правила поступления в вузы и ссузы 1.02.2022, 22:06

Фото: Reuters

С ЕГЭ — вне конкурса.

В Беларуси изменился не только Кодекс об образовании, но и правила поступления в учреждения высшего и среднего специального образования. Сегодня, 1 февраля, на брифинге в Национальном пресс-центре рассказали подробности изменений, пишет zerkalo.io.

Если говорить в общем, документ вводит большое количество льгот при поступлении для самых разных категорий абитуриентов. Многие из них будут актуальны уже на вступительной кампании этого года, другие начнут действовать с 1 сентября.

Так, уже в 2022 году без вступительных экзаменов будут зачислять:

выпускников спортивно-педагогических классов — на специальности в сфере физической культуры и спорта (если у них будут оценки не ниже 8 баллов по профильным предметам и не ниже 7 по остальным). Но потом их ждет распределение на пять лет;

поступающих по договорам целевой подготовки — на сельскохозяйственные специальности по перечню Минсельхоза;

тех, кто сдавал ЕГЭ в России — при поступлении на платное обучение. Но не на любые специальности, а по перечню специальностей, «наиболее востребованных экономикой», который еще будет составлен. Для таких абитуриентов установлена квота в 20% от цифр приема.

А поступить вне конкурса теперь смогут:

выпускники военно-патриотических классов — в учреждения Министерства обороны, Госпогранкомитета, на военные факультеты (при оценках не ниже 6 баллов в аттестате). В вузы Минобороны смогут пойти те, кто прошел факультатив «Готовы родине служить», в вузы ГПК — факультатив «Юный пограничник». Для обеих категорий установлена квота в 30% от цифр приема;

те, кто не прошел по конкурсу на сельскохозяйственные специальности на места по целевой подготовке и подал заявление на участие в конкурсе в общем порядке (сам договор целевой подготовки при этом не отменяется);

дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или ставших инвалидами при исполнении долга, — в вузы МВД;

дети военнослужащих, погибших на службе или вследствие полученных на службе увечий и заболеваний, — в вузы Министерства обороны и на военные факультеты.

Кроме того, свой перечень специальностей для льготного зачисления абитуриентов составит МЧС.

В приемную кампанию 2023 года начнет действовать еще больше изменений.

Так, по-другому будут сдаваться сами экзамены. Будет введен централизованный экзамен (ЦЭ), который объединит выпускной экзамен в школе и централизованное тестирование по тем же предметам. Поступление будет выглядеть так: абитуриент получает сертификат ЦЭ и аттестат, выбирает специальность и сдает нужные ему тесты на ЦТ, набирает пакет нужных сертификатов ЦЭ и ЦТ — их должно быть три в сумме — и идет поступать. Например, у него может быть сертификат ЦЭ по белорусскому языку и математике и сертификат ЦТ по физике, биологии, химии и так далее. При этом для творческих и спортивных специальностей в целом сохраняется сегодняшняя схема с внутренними экзаменами.

Без вступительных экзаменов в вузы с 2023 года смогут поступать, например, такие новые категории абитуриентов:

победители университетских олимпиад;

участники заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам — при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности (список опять же составит Минобр);

обладатели дипломов о среднем специальном образовании по педагогическим специальностям — при поступлении на соответствующее высшее образование в заочной форме;

получившие дополнительное образование в Национальном детском технопарке — на определенные технические и естественно-научные специальности;

те, кто освоил учебную программу объединения по интересам с повышенным уровнем изучения тем или дисциплин по программе, реализуемой Академией управления — при поступлении в эту самую академию и соблюдении определенных условий, установлена квота в 30% от цифр приема.

Вводится также много дополнительных льгот для поступающих по целевому приему.

Кроме того, преимущественное право на зачисление получают:

инвалиды 1-й и 2-й группы;

дети-инвалиды до 18 лет;

те, кто имеет льготы по закону о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

А вот поступить на заочную, вечернюю и дистанционную форму образования за счет бюджета теперь станет сложнее: для этого потребуется стаж работы не менее 10 месяцев.

Новые правила не распространяются на военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников ДФР КГК при поступлении на второе и дальнейшее высшее образование в вузы, подведомственные Минобороны и МВД, лиц, которые поступают в вузы, находящиеся в подчинении органов госбезопасности. Порядок их приема будут определять, соответственно, Минобороны, МВД и КГБ. Также особый порядок приема будет для поступающих в Академию управления при президенте по госзаказу и на второе (последующее) высшее на платной основе.

Что касается учреждений среднего специального образования, теперь в ссузы будут поступать только на основании среднего балла аттестата — и после 9-го, и после 11-го класса, и после получения профтехобразования. Ранее по аттестату поступали только девятиклассники. При этом по-прежнему сохранятся экзамены при поступлении на творческие и спортивные специальности.

Вводятся в ссузах и новые льготы. Например, для выпускников военно-патриотических классов будет упрощено поступление на определенные специальности.

Регламентировано и то, как приемные комиссии ссузов будут выбирать, кого из абитуриентов зачислить при равных баллах. Теперь это будет решаться на дополнительном собеседовании.

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