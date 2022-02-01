Польша отправит в Украину партию закупленного в США сжиженного газа 1.02.2022, 22:17

Это уже вторая подобная поставка.

1 февраля Польский нефтяной и газовый концерн (PGNiG) купил американский танкер сжиженного природного газа, который после регазификации пойдет по трубопроводам в Украину. Получателем газа является украинский партнер PGNiG - компания ERU Europe. Это уже вторая подобная поставка, организованная двумя компаниями, передает «Радио Польша».

По данным PGNiG, танкеры с американским газом прибудут на СПГ-терминал в польском Свиноуйсьце в конце февраля. Газ поступит в польскую систему транспортировки, а ERU Europe получит закупленное топливо к концу марта 2022 года.

Генеральный директор PGNiG Павел Маевский отметил, что ERU является стратегическим партнером компании на украинском рынке:

«Хорошие отношения, выстраиваемые на протяжении многих лет, особенно важны сейчас, в период сильной турбулентности на газовом рынке Европы. Благодаря инвестициям в газовую инфраструктуру, сделанным в Польше в последние годы, мы можем укрепить энергетическую безопасность региона, предоставив нашим клиентам доступ к различным источникам природного газа и возможность выбрать лучшее предложение на рынке».

По словам управляющего партнера ERU Дейла Перри, для Украины, как и для Европы, диверсификация поставок, особенно СПГ, является ключевым элементом в построении энергетической независимости страны.

Напомним, первая партия американского газа для ERU прибыла на терминал в Свиноуйсьце в ноябре 2019 года.

Стоит отметить, что августе 2021 года, PGNiG и ERU начали разведку и добычу газа в Украине под руководством компании «Карпатгазвыдобування», которая владеет лицензией на разведку и добычу углеводородов в западной части Львовской области, недалеко от границы с Польшей.

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