Режим Лукашенко пришел за своими сторонниками 1.02.2022, 22:24

Заместитель гендиректора БелТА по идеологии попал под суд.

Сергей Адериха — в совсем недавнем прошлом заместитель генерального директора БелТА, главный идеолог центрального официального агентства, до того работал в администрации Лукашенко и даже принимал из его рук награды. Он исчез 21 сентября прошлого года и с тех пор на работе не появлялся, пишет «Наша Ніва».

«До коллектива довели позицию, что он заболел и на больничном, — рассказывал нам коллега Адерихо. - Подтвердить это не получалось — номер был то отключен, то в роуминге.

Его исчезновение по времени совпало со взломом компьютерной сети БелТА, ну, не взломом — непонятно, как это назвать. В моей дилетантской трактовке кто-то заразил систему вирусом и из архивов начали исчезать файлы, якобы перетекая на другой ресурс — боюсь ошибиться в деталях.

Несколько дней боролись с вирусом, а потом приняли решение форматировать все компьютеры, кроме главного архива, который удалось частично восстановить. Особенность также в том, что из архивов исчезали фото и видео с митингов, сделанные корреспондентами БелТА. В том числе по этим кадрам силовики идентифицировали протестующих.

Не говоря о том, что часть сотрудников БелТА участвовала в акциях, фоткая себя на память и загружая потом это в архив, что было определенной проблемой для Адерихо.

Он как-то бросил, что «ваши фотки уже на всех столах лежат, на всех редакционных заданий не хватит!»

Как оказалось, совсем недавно Адерихо судили — его фамилия нашлась в суде Советского района.

Статья 426 часть 2 — Превышение власти. Санкция статьи — от 2 до 6 лет лишения свободы. Судья — печально известный Александр Волк, вынесший много приговоров по политическим делам.

«Наша Ніва» связалась с родственниками Адерихо, но выяснилось, что он на свободе. Больше деталей родные сообщать не стали.

Обстоятельства такого развития ситуации неизвестны. Возможен как вариант того, что его оправдали, так и вариант того, что судебное решение принято с отсрочкой.

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