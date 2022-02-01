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В Наровле бесправник протащил милиционера на двери автомобиля

  • 1.02.2022, 22:44
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В Наровле бесправник протащил милиционера на двери автомобиля

Видеофакт.

В Наровле бесправник, пытаясь скрыться от погони, протащил сотрудника милиции на двери автомобиля. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Ночью 30 января сотрудники милиции обратили внимание на Opel с разбитым стеклом и поврежденным кузовом. Они решили выяснить обстоятельства образования повреждений и проверить состояние водителя.

— Мужчина заметил служебный УАЗ и попытался скрыться: на сигналы не реагировал, во время погони всячески мешал его обогнать, блокировал движение. В какой-то момент нарушитель попытался заехать во двор частного дома, однако на повороте врезался в столб, — рассказали в УВД.

Сотрудники милиции потребовали заглушить двигатель и выйти из машины, но водитель заблокировался и снова начал движение, протащив милиционера на двери авто. В итоге последний разбил боковое стекло машины и остановил ее.

За рулем Opel находился 38-летний житель райцентра. В отношении него возбудили уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия.

Установлено, что ранее задержанный неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, водительского удостоверения не имеет.

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