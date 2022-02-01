Что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши 1 1.02.2022, 23:00

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«Пояс безопасности» и «не совсем НАТО на троих».

В январе министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о развитии трехсторонних отношений Украины, Великобритании и Польши, после чего в медиапространстве начали обсуждать создание нового альянса. Позже украинские власти подтвердили, что альянс будет и что его создание инициировал Киев еще осенью 2021 года. 1 февраля в Украину приехали с официальными визитами премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава польского правительства Матеуш Моравецкий – впервые за время пребывания обоих в должности премьер-министров. Сообщалось, что именно ради того, чтобы объявить о новом альянсе, Джонсон и Моравецкий приезжают в Киев, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал: объявление планировалось в другой день и переносится в связи с болезнью Трасс, которая тоже должна была приехать в Киев. Каким будет новый союз трех государств, что это даст Киеву, Варшаве и Лондону, а также самые яркие заявления двух премьеров, которые прибыли в столицу в рамках "парада визитов" в Украину – в материале "Гордон".

Предыстория или "Украина опоздала в НАТО"

На фоне эскалации ситуации на границе Украины и России, стягивания российских войск на территорию Беларуси и оккупированные РФ украинские территории – Донбасс и Крым – Варшава и Лондон активизировали поддержку Киева. Великобритания в январе 2022 года отправила несколько самолетов с военной помощью, учит украинских военнослужащих использовать противотанковые комплексы NLAW и последовательно поддерживает страну на дипломатическом фронте.

21 января во время визита в Австралию министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о развитии трехсторонних связей Украины, Польши и Великобритании.

"Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или своего рода "Великую Россию", разделив территории по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то время как работают над тем, чтобы запугать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути и к каким ужасным потерям и человеческим страданиям это приводит. Именно поэтому мы призываем президента [РФ Владимира] Путина воздержаться и отступить от Украины, пока он не совершил масштабную стратегическую ошибку", – заявила она, видео выступления обнародовал "Голос Америки".

"Кремль не засвоїв уроків історії", - міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс pic.twitter.com/GlRrrcTvIE — Голоc Амepики (@chastime) January 22, 2022

Позже британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" визуализировала заявление Трасс, показав, как новый союз может выглядеть на карте.

Для Киева создание такого союза является попыткой "найти друзей в критический момент", отметил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 30 января.

Он сказал, что этот союз – "не совсем НАТО на троих".

"Я считаю, что мы опоздали со вступлением в НАТО. Мы не сделали достаточно для того, чтобы сейчас быть членом Альянса. У нас есть путь, который нужно пройти, но, как всегда, не хватает времени. В этот момент было бы отлично, чтобы мы могли обратиться [с просьбой] о применении 5-й статьи [устава НАТО, предусматривающей принцип коллективной обороны] как член Альянса. Этого не произошло. Мы сейчас должны исходить из готовности отдельных государств, как членов Североатлантического Альянса, так и других стран мира – помочь нам. Поэтому обращаемся ко все странам, которые готовы помочь нам", – заявил посол, отвечая на вопрос "ВВС News Україна" о создании новых военных союзов с Украиной.

Для чего этот союз Киеву, Лондону и Варшаве?

Международные партнеры готовы подставить Украине "плечо, а не подножку", заявил 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде. Он сообщил о создании нового формата политического сотрудничества в Европе между Украиной, Польшей и Великобританией, но не стал приводить деталей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в Facebook, что этот альянс – инициатива Киева, которая была озвучена в октябре 2021 года, и что впервые официально о его создании планировали объявить 2 февраля во время визита Трасс в Украину. Но Трасс заболела COVID-19 и объявление решили перенести.

"Я благодарен коллегам и друзьям Лиз Трасс и [главе МИД Польши] Збигневу Рау, которые живо откликнулись и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад. Этот новый формат является частью нашей стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности. Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились "Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой, "Квадрига" с Турцией, "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества", – написал глава украинского внешнеполитического ведомства

Альянс трех государств, по словам Кулебы, – это объединение стран, у которых совместные принципы, которые стремятся укреплять безопасность и развивать торговлю, и готовы к "конкретным действиям".

"Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом", – пояснил глава МИД.

По мнению Пристайко, для Лондона в этом вопросе ключевой фактор – реализация стратегической концепции "глобальной Британии", которая возникла после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

"В Британии понимают, для чего им нужен такой друг как Украина в будущем. Да, мы не самое мощное государство, но мы развиваемся", – отметил посол.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью LB.ua, которое вышло 1 февраля, объяснил: Великобритания "по собственному опыту знает, насколько длинной и тяжелой может быть рука Москвы". Он упомянул отравление российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и другие нападения, которые связывают со спецслужбами РФ.

"Такие действия отражаются на основах государственного строя, строя демократических государств. Кроме того, их дополняют манипулирование общественным мнением, проведение кибератак и информационная война – это элементы российской стратегии. Лондон и Варшава реально оценивают масштабы этой угрозы, схожий взгляд сближает наши страны и заставляет искать совместные решения для защиты безопасности и мира в Европе", – сказал он.

По данным собеседников "ВВС News Україна" в дипломатических кругах, именно ради того, чтобы объявить о создании нового союза между Украиной, Польшей и Великобританией, 1 февраля в Киев прилетели глава британского правительства Борис Джонсон и премьер-министр Польши Моравецкий, которые начали "парад визитов" высокопоставленных должностных лиц зарубежных стран в Украину.

И для Моравецкого, и для Джонсона это первый визит в Киев с момента вступления в должность премьера.

Глава польского правительства прибыл в Украину в первой половине дня.

"Наша часть Европы не переживает землетрясений, взрывов вулканов, но что из того? Рядом с таким соседом, как Россия, создается впечатление, что мы живем возле вулкана. И поэтому, как никто в Европе, мы понимаем, какой ценностью является безопасность, союзы, сотрудничество в вопросах безопасности. Такую поддержку, именно в этом плане, мы хотим оказывать Украине. Мы о такой помощи для Украины ходатайствуем в ЕС, НАТО. Но Польша сама тоже готова предоставлять Украине – в меру наших возможностей – помощь в газовой сфере, в вопросах обороноспособности государства, стабилизации экономики, но также и гуманитарных вопросах, что, кстати, уже делаем", – заявил Моравецкий на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Он говорил о поддержке Киева, о том, что оккупация Крыма и Донбасса не изменит того, что эти территории принадлежат Украине, о том, что суверенная демократическая Украина – в интересах всей Европы.

"Какая может быть альтернатива? Посмотрите на Беларусь", – отметил Моравецкий. Отдельно премьер-министр Польши подчеркнул, что "Северный поток – 2" является угрозой для Европы.

"Вместе с премьер-министром [Шмыгалем] мы обращаемся к Германии, чтобы они не запускали этот газопровод. Потому что он станет элементом шантажа для Европы со стороны России. Дорогие наши партнеры, нельзя с одной стороны высказывать солидарность с Украиной, а с другой – сертифицировать "Северный поток – 2". Так не пристало. Запуская в работу "Северный поток – 2", Берлин дает снаряды, оружие Путину, которым он потом может шантажировать Европу", – сказал он.

Джонсон прилетел в Киев после 16.00. Примерно через час Зеленский встретил его в Мариинском дворце.

Ожидалось, что перед встречей с Зеленским он проведет телефонный разговор с Путиным, но это не произошло. The Guardian, ссылаясь на представителя британского премьера сообщила, что беседу, которая была запланирована на 31 января, перенесли на 2 февраля: сначала Джонсон отказался говорить с российским президентом из-за необходимости выступить в парламенте Великобритании по поводу вечеринок в его резиденции во время карантина, предложение провести переговоры сегодня в Кремле отклонили, пишет газета.

Беседа Зеленского и Джонсона длилась около двух часов. На брифинге после переговоров президент Украины сообщил, что новый альянс Украины, Великобритании и Польши станет "очень неплохой площадкой" для сотрудничества по вопросам безопасности и торговли. Работа на уровне глав МИД уже началась, а другие детали можно будет обнародовать, когда начнется сотрудничество на уровне лидеров трех стран, уточнил Зеленский.

Джонсон на пресс-конференции не комментировал тему нового альянса. Но сказал, что санкции, которые готовит Великобритания с другими государствами на случай новой российской агрессии, будут активированы "в тот самый момент, когда нога российского солдата решится перейти украинскую границу и ступить на украинскую территорию".

"Мы все это делаем не для того, чтобы показать свою враждебность России, а чтобы продемонстрировать свою приверженность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессора", – резюмировал он.

Как отреагировали украинские политики?

По мнению министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, такой формат сотрудничества может иметь лучший эффект, чем более широкие альянсы.

"Я большой оптимист в этом, потому что понимаю, насколько сегодня важны такие форматы. И господин Джонсон, и господин Моравецкий (мы сегодня с ними будем встречаться) делают то, что должны делать лидеры свободного мира – объединяются и помогают Украине противостоять угрозе Российской Федерации, понимая, что это общий вызов и общая ответственность", – сказала Верещук 1 февраля в кулуарах Верховной Рады.

Она, как и Пристайко, намекнула на оборонный характер альянса.

"Я не говорю, что это НАТО на троих, но я говорю, что этот союз может дать хороший эффект и в военном, и в политическом смысле", – отметила министр.

Создание нового союза приветствует и оппозиция в Верховной Раде, отметила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

По ее мнению, этот альянс является серьезным внешнеполитическим успехом Украины.

Нардеп от "Голоса" Рустем Умеров считает правильным такое партнерство. Его цитирует Gazeta.ua.

"У нас сейчас хорошие отношения с Польшей. Великобритания помогает нам против агрессии. Это очень большая поддержка. Соединенное Королевство – мощная страна, имеющая огромный дипломатический, политический, военный опыт. Это партнерство будет большим шагом для нас. Надеюсь, речь пойдет именно о военном сотрудничестве. Потому что дипломатические и военные отношения у нас уже хорошие", – сказал парламентарий.

Что думают об этом украинцы?

Судя по результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" 21–23 января 2022 года, большая часть населения – 61% – поддерживает идею создания такого альянса.

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