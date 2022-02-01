Reuters: Канада готова занять место «Беларуськалия» на мировом рынке 1 1.02.2022, 23:30

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Санкции начинают работать.

Последние скандалы вокруг «Беларуськалия» обострили ситуацию на мировом калийном рынке, пишет Александр Фридман.

Агентство Reuters сообщает, что крупнейший канадский производитель калийных удобрений Nutrien Ltd. может увеличить производство почти на треть.

И дело тут не только в рекордных ценах на удобрения, но и в реальных санкциях против «Беларуськалия», который уже оказался в затруднительном положении и рискует утратить свои позиции на мировом рынке, а также в потенциальных санкциях против «Уралкалия» и «ЕвроХима», которые могут быть введены в случае агрессии России против Украины.

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