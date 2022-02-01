закрыть
2 февраля 2022, среда, 0:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Канада готова занять место «Беларуськалия» на мировом рынке

1
  • 1.02.2022, 23:30
  • 2,540
Reuters: Канада готова занять место «Беларуськалия» на мировом рынке

Санкции начинают работать.

Последние скандалы вокруг «Беларуськалия» обострили ситуацию на мировом калийном рынке, пишет Александр Фридман.

Агентство Reuters сообщает, что крупнейший канадский производитель калийных удобрений Nutrien Ltd. может увеличить производство почти на треть.

И дело тут не только в рекордных ценах на удобрения, но и в реальных санкциях против «Беларуськалия», который уже оказался в затруднительном положении и рискует утратить свои позиции на мировом рынке, а также в потенциальных санкциях против «Уралкалия» и «ЕвроХима», которые могут быть введены в случае агрессии России против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников
Лошадь сдохла - слезь
Лошадь сдохла - слезь Артем Черников
Quo vadis
Quo vadis Валер Прычынец
Как правильно понимать пропагандистские СМИ
Как правильно понимать пропагандистские СМИ Николай Статкевич