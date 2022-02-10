Россия перебросила к украинской границе дополнительные тактические группы 4 10.02.2022, 8:05

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Новые войска прибыли в том числе и в Беларусь.

Россия продолжает наращивать военные мощности у границ с Украиной. В частности, на территории Беларуси.

Об этом заявил спикер министерства обороны США Джон Кирби.

«Относительно наращивания количества войск… мы в дальнейшем наблюдаем, в том числе в последние сутки, как из глубины России продолжают поступать дополнительные ресурсы к украинской границе, в том числе на территорию Беларуси», — сказал он.

Он отметил, что данные о численности войск РФ продолжают расти. А также сообщил о наличии признаков передислокации поближе к Украине дополнительных батальонных тактических групп.

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на конец января речь идет о около 130 тысячах российских военных .

Издание Reuters сообщило, что российская армия сконцентрировала на границах 70% войск , которые, по мнению Кремля, понадобятся для проведения полномасштабного военного вторжения в Украину.

Анонимные источники в руководстве США сообщили, что за последние две недели количество тактических батальонных групп на границах Украины выросло с 60 до 84. Еще 14 групп выдвигаются к границе.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.

Западные СМИ сообщали, что российское вторжение в Украину может быть произведено в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тысяч военнослужащих РФ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России . По словам Данилова, полномасштабное вторжение физически невозможно и оснований для паники нет.

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