Украинский политолог о действиях Лукашенко: Так бывает, когда у власти сумасшедшие 6 10.02.2022, 8:13

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Александр Хара

Путин держит белорусского диктатора на коротком поводке.

Насколько реально участие Лукашенко в агрессии России против Украины? Стали ли простые белорусы агрессорами в глазах украинцев? Готов ли Киев прекратить покупать белорусские нефтепродукты и электроэнергию? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал украинский дипломат и политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара.

— Как бы вы прокомментировали поездку Макрона в Кремль, а затем в Киев. Удалось чего-то добиться президенту Франции?

— Думаю, самое главное, что ему удалось, это вызвать не очень одобрительную реакцию в экспертном сообществе в Киеве. И ему пришлось дезавуировать свой комментарий журналистам по поводу «финляндизации» Украины как одной из опций, которую, как ему кажется, можно рассматривать.

Вторая, как мне кажется, негативная вещь это то, что он рассказывал о России как о европейском государстве и о том, что Россия должна быть за столом, создавать новый порядок, архитектуру безопасности в Европе. Мы понимаем, что практически — это невозможно. Тот порядок, который основан на уставе ООН, заключительном акте СБСЕ, Парижской хартии ну и, соответственно, присутствии такой организации, как НАТО, он обеспечивал безопасность континента в течение всего этого времени, начиная с 75-го года, когда был принят этот заключительный акт [СБСЕ].

Не реагируя на нарушения России, разрушение этого порядка, Макрон предлагает такой диалог. Это абсолютно, мне кажется, контрпродуктивно. И я абсолютно уверен, что даже немецкие партнеры не давали свое добро на то, чтобы господин Макрон рассказывал такие вещи и фактически подвергал сомнениям необходимость защищать тот порядок, который был установлен после 91-го года. Поэтому это такие две негативные вещи.

Он смотрелся с Путиным достаточно слабо на пресс-конференции. Путин перекручивал факты, фактически манипулировал позициями и так далее, обвинял Запад во всем, что только можно (и Украину в том числе). И Макрон как-то вяленько говорил об объединенности, о том, что надо диалог вести и все такое. То есть, честно говоря, непонятна основная цель этой поездки с точки зрения конечных результатов. Поэтому в Киеве его визит воспринимался в большей мере негативно, нежели позитивно.

Он сказал, что Путин заверил его, что эскалации не будет, что как раз таки наоборот он договорился о деэскалации. Но буквально через несколько часов мы видели, как Песков фактически дезавуировал эти слова, сказал, что такого не было.

А так в Киеве он достаточно позитивно был принят президентом. Потому что здесь он, видимо, говорил немножко другие вещи и публично, и в закрытом режиме. И для Макрона киевский визит был намного более успешный с точки зрения престижа и так далее. Во время него было подписано несколько документов на какое-то количество миллионов долларов, подписаны контракты для французских компаний. И поэтому он вернется в Париж с чем-то, а не только просто с таким имиджем человека, который ничего не добился с Путиным и поставил под сомнение объединенную позицию Запада, которую мы с удовольствием наблюдаем последние несколько недель.

— А выиграла ли что-то Украина из этого визита?

— Для Украины ничего не изменилось, потому что на наших границах продолжается накопление силовых средств. И Россия, понятное дело, таким жирным намеком говорит о том, что вторжение возможно. Начинаются совместные российско-белорусские учения. Больше всего нас беспокоит там ядерный компонент. Вы прекрасно знаете, что изменения, которые планируются в белорусскую Конституцию, фактически конвертируют Беларусь из неядерного государства в потенциально ядерное. Министр иностранных дел Беларуси говорил о том, что якобы агрессивность Запада подталкивает Беларусь к тому, чтобы разместить российское ядерное оружие на территории Беларуси. Естественно, это нас не может не беспокоить, это кардинально меняет вопросы по безопасности в регионе.

Не говорю уже про всякие заявления, на чьей стороне будет Лукашенко, если начнется война России с Украиной. Она началась в 2014 году, но он продолжает это упорно не замечать. Теперь Лукашенко уже «святее Папы Римского» поддерживает Россию. Это всегда было, но он был раньше осторожнее в своих высказываниях в отношении Украины.

Есть выражение «псы войны». Лукашенко — один из таких персонажей, который грозит нам чем-то. Причем абсолютно понятное дело, что Украина даже в самых каких-то страшных снах не рассматривает вопрос о том, чтобы вести войну с Беларусью, с белорусами. У нас совершенно нет никаких противоречий ни с государством Беларусь как таковым, если мы говорим по объективным параметрам, ни тем более с белорусским народом. Так бывает, когда сумасшедшие находятся у власти, бывает такая риторика.

— У украинцев есть понимание, что белорусы на их стороне, а против свободы Украины выступает диктатор?

— Безусловно. Вы знаете, даже если посмотреть критически, белорусский народ, к сожалению, еще находится в парадигме «лишь бы не было войны», потому что белорусы пострадали больше всего во время Второй мировой войны. В принципе, есть непонимание, что все это уже ушло и есть потенциал нового конфликта в Европе. Белорусы могли бы понимать, что их самозванное руководство (потому что большая часть мирового сообщества не признала так называемые выборы Лукашенко) ведет к такому конфликту на стороне агрессора. Потому что не Украина начинала войну на своей территории, не Украина отдала Крым и не Украина уже восемь лет поставляет оружие, боевиков. Ими управляет генеральный штаб Российской Федерации. Он управляет боевыми действиями в Донецке и Луганске.

Зачем белорусам воевать против Украины в интересах путинской России? Возможно, рассматривается такой вопрос. Есть такое понятие — прокси. И те силы, которые находятся в Донецке и Луганске (хотя там, может быть, еще остались наши граждане, украинцы по происхождению), они являются прокси-силами. То есть они воюют в интересах другого государства. Не за независимость Донбасса, не за присоединение Крыма к России, а за то, чтобы Россия контролировала Украину. И вот такими заявлениями, такими действиями, господин Лукашенко фактически конвертирует и превращает Беларусь в прокси-силу Российской Федерации. И, возможно, в какой-нибудь момент времени Путину будет выгодно использовать Лукашенко, которого они держат на коротком поводке, против Украины для того, чтобы отрицать свое присутствие, отрицать свое какое-то участие.

Я такого не исключаю, потому что понятное дело, что режим Лукашенко держится на штыках определенного силового блока в Беларуси и силового блока, силового потенциала России. Ни о каких демократических основаниях, поддержке населением, естественно, речи не идет. Поэтому его в какой-то момент времени могут использовать как инструмент против Украины и не только. Мы видели, как было искусственно создано напряжение на белорусско-литовской и белорусско-польской границе. Понятное дело, что это была не просто инициатива самого Лукашенко. Без ведома и операционной поддержки со стороны ФСБ Российской Федерации такую операцию он бы не смог сделать.

Поэтому эти провокации будут. Мы понимаем, что этот режим — агрессивный. Также мы понимаем, что он не представляет интересов белорусов. Представить себе белорусов агрессивными — это вообще за пределами какого-то здравого смысла, я имею в виду как народ, а не как отдельных его представителей. Понятное дело, что это абсолютно оторвано от реальности. Но сумасшедшие во главе государства могут это втянуть белорусов в эту бездну.

— Каким будет ответ Киева, если Лукашенко все-таки присоединится к российской агрессии?

— У нас ответ один. Если к нам друзья приходят — мы гостеприимны. Если к нам с агрессией приходят в любой форме, с триколором или флагом Белорусской Советской Социалистической Республики, — все эти люди будут просто-напросто целью для наших вооруженных сил и для любого гражданина, который будет защищать свое государство с оружием в руках. И понятное дело — никакого сомнения не будет и жалости, и так далее. Мы научены февралем-мартом 2014 года.

Было понятно с самого начала, кто такие так называемые зеленые человечки, но ситуация была немножко другая. Сейчас абсолютно понятно, если есть что-то движущееся с оружием в нашу сторону, то это «что-то» должно быть уничтожено. Будут ли там или белорусы, или буряты, или еще кто-то, мне кажется, никаких моральных ограничений у украинцев не будет.

Естественно, мы будем жалеть, что сумасшедший псевдопрезидент довел до такого. И не дай Бог, конечно, чтобы до такого дошло. У меня часть крови белорусская, мама белоруска. И представить, что с той территории на Украину будет вторжение и белорусы будут принимать в этом участие, мне очень бы не хотелось.

— Наработали ли хотя бы на дипломатический демарш белорусские власти своими нападками в сторону Украины?

— Мы понимаем, почему это происходит и кто дергает за ниточки. Ниточки из Беларуси тянутся в Москву. И раньше было понятно, что это человек, который держится у власти столько лет не силой поддержки народа, а манипуляциями, запугиванием, убийством конкурентов. Это и раньше было понятно, но раньше он держался определенной сдержанности и пытался маневрировать между Россией и Западом. Соответственно, Украина была для него в этом смысле чрезвычайно важна. Но давайте вспомним, что было принято решение, что Минск будет площадкой для переговоров с россиянами по прекращению их агрессии на Донбассе. И это, кстати, считаю большущей ошибкой предыдущего президента Украины. Мы фактически из дипломатической и политической изоляции вытащили Лукашенко. Это была просто огромнейшая ошибка.

Второе — это то, что мы до сих пор достаточно в серьезной мере зависим от поставок российских энергоносителей через территорию Беларуси, обеспечивая так называемое белорусское экономическое чудо. Мы понимаем, что на самом деле эта экономика неэффективна и единственный ее ресурс, на котором все держится, это российские энергоносители, которые экспортируются в Украину и на Запад. Понятное дело — прекратись это, то «чудо» рухнет.

Поэтому и раньше мы понимали, кто такой Лукашенко, но он вел себя немножко более сдержанно и это более-менее терпимо. Сейчас у него руки в крови своих граждан, у него нет никакого шанса попытаться снова балансировать между Западом и Россией. Поэтому он и стал таким вот «папой римским» в отстаивании интересов России. Поэтому он намного более агрессивно высказывается и действует в отношении Украины, что таким образом показывает его лояльность отрабатывать то, что ему позволили остаться у власти. Это очевидные вещи, чтобы хозяин в Кремле понимал, что такой полезный человек ему нужен.

— Готова ли Украина остановить закупки нефтепродуктов и электроэнергии у враждебного режима?

— Насколько мне известно, об этом уже не один месяц идут дискуссии, идет работа. Но пока что я не вижу в конечном результате, что будет принят какой-то план, как он будут реализован. Пока что этого в публичной плоскости не видел.

И, естественно, это не может не беспокоить, потому что в любой момент поставки могут быть остановлены Беларусью. Понятное дело, это чрезвычайно сильно ударит по Беларуси. Но учитывая, что такие вещи будут связаны с агрессией России, то есть это будет общий план, Россия компенсирует Беларуси такие потери экономические для того, чтобы не вылилось в экономические потери для Лукашенко.

Поэтому проблема не решена. Возможно, наверху делаются какие-то шаги, скажем так планомерные, которые требуют времени. Может быть. Я надеюсь на это.

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