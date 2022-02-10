Депутат Рустам Бакоян: А кому нужен Лукашенко? 1 10.02.2022, 8:24

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О чем говорили на акции протеста возле белорусского посольства в Армении.

9 февраля акцию протеста перед белорусским посольством в Ереване устроила партия Национально-демократический полюс, стоящая на антироссийских и прозападных позициях. Также против слов Лукашенко высказались некоторые депутаты парламента, передает «Белсат».

«Диктатор Беларуси продал страну и свою личность России, чтобы немного продлить собственное управление, и стал пресс-секретарем Путина. Напомним, президент Беларуси Лукашенко назвал Армению никому не нужной (читай: ничтожной) страной», — говорится в сообщении сторонников организации.

Раскритиковали Лукашенко и депутаты различных фракций армянского парламента.

Так, представитель правящей фракции «Гражданский договор» Вагаршак Акапьян заявил, что «подобные слова неприемлемы и неуместны для президента страны, а такие формулировки порочны».

«Глава нашей страны-партнера не имеет права выражать подобные мысли в отношении другой страны-партнера. Хочу напомнить, кому нужна была Армения во время последних событий в Казахстане. Я уверен, что господин Лукашенко лучше всех знает, кому нужна Армения», — сказал он.

Его коллега Авик Агазарьян заявил, что «такие люди, как Лукашенко и Маргарита Симоньян, своей деятельностью оказывают медвежью услугу российскому правительству и российскому государству. Прежде чем делать такие заявления, лучше бы Лукашенко посмотрел, что делается в минском аэропорту, который больше похож на свинарник».

А другой депутат Рустам Бакоян сказал:

«А кому нужен Лукашенко? Этот риторический вопрос, думаю, белорусский народ ему задал, и те процессы, которые произошли в стране, были точной оценкой его прошлого срока правления, того, в каком состоянии он удерживал страну, и каким стал результат».

В свою очередь и. о. спикера парламента Армении Акоп Аршакьян заявил, что страна не обсуждает присоединения к «Союзному государству».

Конфликт возник из-за того, что в недавнем интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко сказал: «Армении деваться некуда. Вы говорите, кому-то нужны? Они уже увидели. Азербайджан выбивается из этой когорты, мы там много ошибок наделали. Это отдельный разговор. И там, просто, Турция очень сильно поддерживает Азербайджан. Через Турцию идут пути, газ, нефть…»

После этого МИД Армении заявил, что своеобразное мнение Лукашенко не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой и «предназначено исключительно для внутриполитической повестки дня». А посол Беларуси в Армении Александр Конюк вызывался в МИД на беседу.

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