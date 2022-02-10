Начались совместные белорусско-российские учения 9 10.02.2022, 8:41

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По легенде сражаться между собой будут два основных противника.

10 февраля на белорусских полигонах начались белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022», сообщается на сайте Минобороны России.

По легенде учений сражаться между собой будут два основных противника. С одной стороны — «Республика Полесье» и «Северная Федерация». С другой — западная коалиция заинтересованных государств, куда вошли Нярис, Помория, Клопия и подконтрольные им террористические организации.

Учения пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, и на отдельных участках местности. Кроме того, задействуют аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Одновременно с белорусско-российскими учениями 10 февраля начинаются военные маневры в Украине, пишет РИА Новости. Украинской армией будет применяться поставляемое США и ЕС вооружение: ударные беспилотники Bayraktar, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные управляемые противотанковые ракеты NLAW.

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