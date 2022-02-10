Синепалый получил крайне неприятный сигнал от Кремля и Макрона 7 10.02.2022, 9:06

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Диктатор окончательно стал разменной монетой.

Вечером 7 февраля в Москве провели переговоры Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Президент Франции говорил с руководителем России, в том числе, на белорусскую тему.

«Я выразил президенту Путину озабоченность в связи с новым проектом Конституции Беларуси, который предполагает упразднение двух фундаментальных положений о ее статусе от 1994 года, а также в связи с заявлением Лукашенко от 27 декабря о ядерном оружии. В этой связи я получил заверения от президента Путина», — заявил Макрон.

Кроме того, как пишут СМИ, Макрон получил заверения, что российские войска после учений «Союзная решимость» будут выведены с территории Беларуси. Позже эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сайт udf поинтересовался у экспертов: что эти заявления значат для белорусских властей и Александра Лукашенко?

«Международное восприятие: белорусские власти на своей территории без РФ ничего не решают»

Старший исследователь Центра новых идей Павел Мацукевич отметил, что переговоры между лидерами России и Франции продемонстрировали реальное влияние белорусских властей на решения о размещении ядерного оружия и нахождении российских войск на своей территории.

«Примечательно, что на встрече с Макроном Путин вообще не стал переадресовывать западного гостя на Минск, как это было в ситуации с озабоченностями Германии и Франции миграционным кризисом. Хотя, например, затронутая тема конституционных изменений — сугубо белорусская. Это показывает, что с точки зрения международного восприятия белорусские власти на своей территории без России ничего не решают. Для Кремля само обсуждение белорусской темы с западными лидерами является хорошей возможностью держать своего белорусского союзника в тонусе», – сказал Мацукевич.

С августа 2020 года Макрон неоднократно поднимал белорусскую тему в переговорах с Путиным, просил надавить на Минск по разным вопросам. Насколько эффективная такая тактика?

«Логика в этом есть. Белорусский режим зависим от России по ключевым направлениям, включая возможности обхода санкций и противостояние международной изоляции. Франция традиционно активный дипломатический игрок (в Европе как минимум) и автор глобальных идей, старается соответствовать этой роли. Хотя правильнее, наверное, говорить о тандеме Франция-Германия. Можно вспомнить опять же миграционный кризис, проблему которого перед Путиным ставили Меркель и Макрон и разрешили с его помощью. С подачи Путина и скорее всего благодаря определенным гарантиям с его стороны состоялись телефонные разговоры Меркель с Лукашенко, по результатам которых напряженность на белорусско-польской границе спала», – отметил Мацукевич.

«Макрон прекрасно понимает, кто хозяин положения»

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик отметил, что по результатам переговоров в Москве констатировали довольно очевидные вещи.

«Заявление Лукашенко о желании разместить ядерное оружие в Беларуси не могло быть поддержано по разным причинам – в том числе, по причине того, что это не нужно Москве. И вряд ли российские войска могли бы остаться в Беларуси после учений – Лукашенко невыгодно, чтобы они оставались здесь на фоне разговоров об утрате суверенитета и независимости страны», – считает Гончарик.

Как оценивать тот факт, что президент Франции обсуждал белорусскую тему с руководителем России без представителей официального Минска?

«Макрон прекрасно понимает, кто хозяин положения. К тому же обсуждение проходило в контексте переговоров по Украине, теме №1. Распространено мнение, что атака по ней может быть произведена и с территории Беларуси – но ведь подразумеваются российские войска, а не белорусские», – отметил Гончарик.

Когда белорусский кризис вновь станет полноценной темой для переговоров между ЕС и Россией?

«Белорусский кризис был актуальной темой в самом начале, в 2020 году, теперь это не злободневная тема для Европы. Когда вновь таковой станет? Или при обострении ситуации в Беларуси, или при угрозе безопасности другим странам с нашей территории – например, при провокации на границе. А это вовсе не исключено в силу характера Лукашенко, которому важно привлекать к себе внимание», – полагает Гончарик.

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