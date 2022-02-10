Ученые выяснили, как сформировался облик современных европейцев 10.02.2022, 9:16

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В процессе исследования проанализировали около 50 тысяч генетических образцов.

Как сформировался облик современных европейцев, решили выяснить исследователи из Тартуского и Туринского университетов. Оказывается, он стал следствием смешения нескольких миграционных потоков из разных частей мира, пишет Current Biology.

Так, большая часть современного европейского генофонда начала формироваться около 10 тыс. лет назад. Тогда местные охотники-собиратели встретились с фермерами, пришедшими из Анатолии (современная Турция), азиатскими кочевниками и степными скотоводами из Понтии (территории, охватывающей нынешние земли Румынии, Болгарии, Молдовы, России, Казахстана и Украины).

Эти популяции ранее были разделены обширными территориями и развивались отдельно друг от друга, но когда оказались в одном регионе, характерные для каждой из них генетические особенности стали смешиваться. Последствия этого смешения прослеживаются не только во внешности европейцев, но и в состоянии их здоровья, например в предрасположенности к сердечным и сосудистым заболеваниям, ожирению.

«Мы задались вопросом, как влияют на физиологию и внешний вид современных европейцев эти древние следы, которые все еще встроены в их геномы», – пишут авторы работы.

В процессе исследования ученые проанализировали около 50 тыс. генетических образцов. Результаты показали, что для европейских охотников-собирателей были характерны каштановые или темные волосы, голубые глаза, повышенная частота сердечных сокращений, более низкий уровень холестерина и более высокий индекс массы тела. Анатолийские фермеры передавали потомству светлые волосы, голубые глаза и пониженную массу тела.

Высокий рост европейцев оказался наследством от степных скотоводов, при этом их же гены связаны с повышенным уровнем холестерина. Черты, ассоциирующиеся с сибирским населением, – черные волосы, зеленые глаза и более высокая частота сердечных сокращений.

Были выявлены и другие закономерности. Так, гены европейских охотников оказались связаны с более высоким потреблением кофеина. Сибирские гены связали с более ранним началом полового созревания у подростков, анатолийские – с более поздним.

Между тем, как отметили ученые, они делали выводы, опираясь лишь на отдельные части генома. Названные ими черты не обязательно были доминирующими в той или иной популяции, поскольку на «биологический результат» влияют другие генетические особенности, окружающая среда и прочие эволюционные механизмы.

Авторы исследования объяснили, что выбрали европейскую популяцию благодаря большому количеству материала. Тому, что Европа – более генетически разнообразный регион, чем остальные, никаких доказательств нет. Но в других частях мира эксперты пока не успели собрать столь обширные биобанки данных.

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