Военные учения России и Беларуси: что о них известно, а что — нет 5 10.02.2022, 9:27

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Станут ли маневры прелюдией к вторжению в Украину?

Напряженность, возникшая после выдвижения озвученных Россией и отвергнутых США и НАТО ультимативных требований по гарантиям безопасности Москве, не спадает.

Ожидается, что ее градус вырастет из-за российско-белорусских военных учений ВС "Союзная решимость - 2022", которые пройдут в Беларуси с 10 по 20 февраля.

На Западе опасаются, что под прикрытием этих маневров РФ может начать вторжение в соседнюю Украину. Москва и Минск наличие таких планов решительно отвергают. Deutsche Welle собрала информацию о том, что известно на момент начала "Союзной решимости - 2022".

Особенности учений и заявленная цель

Военные учения России и Беларуси не редкость, но нынешние - во многом особенные. Как правило, маневры проходят ранней осенью, а об их проведении объявляют более чем за полгода. О нынешних стало известно лишь незадолго до начала. Правитель Беларуси Александр Лукашенко в конце 2021 года анонсировал их проведение, но формально о них было объявлено лишь в середине января. О том, приглашены ли, как это обычно бывает, иностранные наблюдатели, не сообщается.

Кроме того, одновременно проводятся учения и внезапные проверки войск в других регионах России, в том числе - Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Общее перемещение войск по территории Союзного государства России и Беларуси считается одним из самых масштабных после окончания холодной войны. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, цель учений - "обеспечение военной безопасности двух стран и противодействие терроризму".

Насколько оправданы опасения относительно вторжения в Украину

Могут ли учения перерасти во вторжение российских войск в Украину, как этого опасаются на Западе и чего не исключают власти в Киеве? Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter), военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), в беседе с DW назвал это маловероятным.

"В период напряженности военные маневры посылают политические сигналы", - говорит Рихтер. По его мнению, это могут быть сигналы "устрашения". Рихтер считает, что вторжение в Украину было бы "контрпродуктивным" с точки зрения дипломатических усилий, которые предпринимаются в эти дни, и "связано со многими рисками" для российской армии.

Какие войска и технику РФ направила в Беларусь

По официальным данным Минобороны РФ, учения пройдут на пяти полигонах, расположенных в основном на западе и юго-западе Беларуси - Домановском, Гожском, Обуз-Лесновском, Брестском и Осиповичском. Также будут использованы четыре аэродрома - в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах.

О точном количестве военных, которые примут участие в учениях, данных нет. Обозреватель Артем Шрайбман в статье для Московского центра Карнеги пишет, что "такого количества российских военных на белорусской территории не было за всю постсоветскую историю". Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил их количество в 30 тысяч. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, оно не превышает нормы, предписанной Венским документом 2011 года, но российская сторона добровольно проинформировала зарубежных партнеров о маневрах. Венский документ предусматривает информирование о военной деятельности, если в ней принимают участие минимум девять тысяч военнослужащих. Причем речь идет только о сухопутных войсках, остальные не учитываются.

Минобороны РФ сообщило о переброске для учений в Беларусь частей из Сибири и с Дальнего Востока. В частности, назывались истребители Су-35, штурмовики Су-25СМ, ЗРК С-400 и "Панцирь-С". По данным НАТО, также переброшены ракетные комплексы "Искандер-М", но российская сторона это официально не подтвердила. Помимо указанной техники в учениях примут подразделения ВДВ, морской пехоты и артиллерии. Эксперт SWP Рихтер полагает, что речи идет о "полноценных учениях, в ходе которых отрабатывается все возможные сценарии - от обороны до контрнаступления".

Будут ли ядерные силы принимать участие в учениях

О том, будут ли на этих учениях использована боевая техника, способная нести ядерное оружие, неизвестно. По данным Минобороны РФ, до начала "Союзной решимости - 2022" дальние российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 принимали участие в совместном с белорусскими ВВС патрулировании границ. Оперативно-тактические комплексы "Искандер" также способны использовать ракеты с ядерными боеголовками.

Эксперт SWP Рихтер говорит, что в патрулировании границ стратегическими бомбардировщиками нет ничего необычного. По его словам, этим занимаются как Россия, так и США.

Останутся ли российские войска в Беларуси

Белорусский Генштаб заявил, что после учений российские военные покинут республику. Об этом же, как написала после визита западная пресса, по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 7 февраля якобы договорился президент Франции Эмманюэль Макрон.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 февраля пообещал, что российские "войска вернутся в места постоянной дислокации". О том, что произойдет с доставленной в Беларусь техникой, не сообщается. Лукашенко ранее заявлял, что Минск хотел бы приобрести современные российские вооружения, в том числе комплексы С-400.

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