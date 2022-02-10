«К вам в дверь постучат, предложат подписать два договора — и это не мошенники» 12 10.02.2022, 9:37

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С 21 февраля вступают в силу новые правила, которые коснутся всех белорусов.

О том, что в этом году многим минчанам доведется пообщаться с газовиками (настоящими, а не теми, кто отрабатывает подъезд за подъездом, продавая втридорога приборчики), СМИ уже рассказывали. Но это еще не все новости: с 21 февраля вступают в силу новые правила пользования газом в быту, которые касаются всех белорусов, пишет onliner.by.

Самое главное нововведение, которое наверняка вызовет много вопросов и подозрений (у самых бдительных), — это необходимость подписывать бумаги. Так, начиная с середины этого месяца договоры с газовиками будут постепенно перезаключаться.

Вместо одного универсального договора каждый собственник, у которого в доме или квартире есть газ, получит два отдельных — на поставку природного газа и на техническое обслуживание бытовых газовых приборов и газопроводов.

— Работы по перезаключению договоров будут проводиться в плановом порядке, — рассказывает начальник службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления Евгений Рашев. — Никакой срочности и одномоментности. Надо понимать: старый договор продолжает действовать до того момента, пока не будут заключены новые. Никаких мер по привлечению к ответственности не предусмотрено: все постепенно, в спокойном режиме.

Чтобы вы представляли процесс: у нас запланированы работы в многоквартирных домах по техобслуживанию. Параллельно с ними слесари «Мингаза» будут предоставлять собственникам договоры для перезаключения. Своих сотрудников мы сейчас тщательно готовим, чтобы они могли ответить на все вопросы потребителей.

«Ходоки» приучили нас к тому, что всегда надо быть бдительными: дверь не открывать, ерунду не покупать, подписи нигде не ставить. Как же не перепутать добро со злом?

— Мы всегда заранее уведомляем горожан о том, что в их доме будут проводиться плановые работы: объявления на досках у подъездов появляются не позднее чем за пять дней, ЖЭС и ТС также поставлены в известность. Помимо этого, мы звоним и рассылаем СМС-сообщения потребителям, чтобы согласовать дату и время визита.

Что касается внешнего вида наших слесарей, то они всегда одеты в фирменную серо-голубую одежду, имеют при себе удостоверение и видеорегистратор. Чтобы убедиться в том, откуда именно пришли слесари, позвоните на линию 104 или 162 и уточните, проводятся ли работы по вашему адресу.

Если же в каком-то доме работы по техобслуживанию на этот год не запланированы, то в таком случае потребителей пригласят в головной офис на улицу Ботаническую для подписания договора. Также у нас есть практика организации выезда инфомобиля по адресам, для того чтобы облегчить жизнь потребителям, — уточняет специалист.

Эти изменения на цифры в жировке не повлияют. Оно и понятно: тарифы устанавливают и одобряют совсем другие люди. Сам же визит по техобслуживанию, безусловно, стоит денег, все расценки по ссылке.

Что еще? В новых правилах четко закреплена периодичность визитов газовиков: те, у кого дома установлены только газовые плиты, будут видеть слесарей раз в десять лет. Обладатели котлов и колонок — раз в год.

Также потребителю предоставляется право выбора: договор на техобслуживание можно заключить с «Мингазом» или любым другим профильным сервисным центром (теперь частник может не только обслуживать, но и менять оборудование на аналогичное по мощности). По поставке газа альтернатив нет, как и по сварочным работам, — это остается за «Мингазом».

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