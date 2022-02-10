Лишат ли Россию золота Олимпиады? 9 10.02.2022, 9:41

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Камила Валиева

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Подробности о допинг-скандале с фигуристкой Валиевой.

Российским фигуристам пока отказываются вручать золото Олимпиады за победу в командном турнире из-за положительной допинг-пробы у Камилы Валиевой. Что грозит фигуристке, ее тренеру Тутберидзе и лишат ли золота Россию — в материале РБК.

Международный олимпийский комитет (МОК) дважды отложил награждение российских фигуристов, завоевавших золото в командном турнире. Сначала с понедельника, 7 февраля, на вторник, а следом на неопределенный срок.

В МОК отказываются говорить о причинах, отметив, что им нужно провести юридическую консультацию с Международным союзом конькобежцев (ISU). «Поскольку это имеет юридические последствия, я не могу об этом говорить на данном этапе, — сказал Адамс в среду на пресс-конференции. — Это новая проблема». В ISU ничего нового не сказали: «Возникла ситуация, которая требует юридических консультаций с МОК».

В чем причина переноса награждения

Портал Inside the Games утром в среду, 9 февраля, вслед за пресс-конференцией МОК сообщил, что причиной является «проблемная» допинг-проба российского фигуриста, взятая до старта Игр. А вечером Inside the Games уточнил, что положительная проба выявлена у лидера сезона в женском фигурном катании Камилы Валиевой.

Как сообщили источники «РБК Спорт», «речь идет о триметазидине в минимальных пропорциях». Об этом сказал один из собеседников. Информацию подтвердил второй источник.

Inside the Games при этом отмечает, что разбирательство затянулось в связи с возрастом спортсменки: ей еще нет 16 лет, а потому официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил. На данный момент несколько групп юристов пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

В то же время спортивные и антидопинговые организации, включая Олимпийский комитет России, Минспорт и Федерацию фигурного катания России, в среду не подтвердили информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой.

В МОК в четверг назвали спекуляцией данные о сомнительном допинг-тесте Валиевой. В то же время в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

В итоге в четверг Валиева впервые вышла на тренировку после сообщений о положительной допинг-пробе. Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля.

Just a short time ago.



Kamila Valieva on the practice ice.



Here’s video of the 15-year-old who reportedly tested positive for a banned heart medication before arriving in Beijing. @CBCOlympics pic.twitter.com/OF6BGnxUNi — Devin Heroux (@Devin_Heroux) February 10, 2022

Улучшает ли спортивные результаты обнаруженное вещество

Триметазидин является запрещенным веществом с 2015 года, а в 2021 году был классифицирован в качестве модулятора кардиометаболизма. Он находится в одном ряду с нашумевшим мельдонием, запрещенным шесть лет назад. «Это как мельдоний. Он защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок», — рассказал «Чемпионату» спортивный врач Никита Карлицкий.

Как отметило издание The Guardian, обнаруженное при допинг-тесте вещество не способно повлиять на результаты спортсмена. WADA же сообщает, что триметазидин является клинически эффективным антиангинальным и антиишемическим метаболическим веществом, используемым для лечения боли в груди и может улучшить физическую работоспособность спортсменов. При этом в WADA не исключают, что запрещенное вещество может быть выявлено из-за приема препарата от мигрени. В таком случае WADA призывает лаборатории не спешить с выводами.

В 2018 году триметазидин в низкой концентрации был обнаружен в пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхёнчхане. В результате спортсменка была дисквалифицирована, а ее результат на Играх аннулирован. Однако в отличие от Валиевой проба Сергеевой была взята на Олимпиаде, поэтому нельзя проводить параллели с этим делом.

Как сообщает Inside the games, Валиева может и избежать санкций, поскольку младше 16 лет. При этом в случае выявления вины спортсменки ей в любом случае будет грозить более мягкая ответственность, чем совершеннолетним спортсменам в аналогичной ситуации. Об этом «РБК Спорт» заявил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Он также назвал смягчающим обстоятельством тот факт, что проба была взята во внесоревновательный период. «Но нужно выяснять подробности: при каких обстоятельствах, какой препарат попал (в организм фигуристки), какое отношение к данному событию самой спортсменки, а также ее окружения», — добавил юрист.

Сборную России в случае положительной пробы, вероятно, могут лишить золота и дисквалифицировать, считают эксперты. Но для этого потребуется вскрыть пробу Б. Алексеев не исключил, что дело Валиевой может растянуться на долгий срок. «Там есть процедуры вскрытия пробы B и другие факторы, что потребует времени», — отметил юрист.

Эксперт также не исключил, что тренеру Этери Тутберидзе может грозить преследование по так называемому акту Родченкова, если допинг-проба Валиевой будет признана положительной. «В части «акта Родченкова» — он действительно может распространяться в данной ситуации на тренера и на врача, потенциально прописавшего препарат. Но здесь работает принцип презумпции невиновности», — сказал Алексеев.

Закон, названный именем экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, передавшего Всемирному антидопинговому агентству информацию о нарушениях в российском спорте, был принят в США в конце 2020 года. Он вводит уголовную ответственность за действия, позволяющие нарушать антидопиноговые правила, и позволяет американским властям преследовать нарушителей по всему миру.

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