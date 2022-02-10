Маразм крепчал: Лукашенко испугался сигнала поезда возле Александрии 13 10.02.2022, 9:54

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«Крыса» решила, что ее загнали в угол.

В декабре 2021 года локомотивная бригада могилевского депо возвращалась домой после поездки в Витебск, находясь в задней кабине дизель-поезда №705Б.

Об этом сообщает телеграм-канал «Сообщества железнодорожников Беларуси».

Когда поезд проезжал по Шкловскому району, а именно возле Александрии данной бригадой была случайно зажата кнопка подачи звукового сигнала (тифона), который длился около полтора минуты.

В это время на своей малой родине находился Лукашенко, который очень раздражительно реагирует на любые звуковые сигналы. Расследование этого «ужаснейшего происшествия» не заставило себя долго ждать.

В результате локомотивную бригаду, которая возвращалась домой, отстранили от работы и перевели в ремонт, руководители локомотивного могилевского депо получили выговоры.

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