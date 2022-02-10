Известный врач назвал два основных симптома «омикрона» и посоветовал неожиданное лечение 6 10.02.2022, 10:05

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Эти признаки не были характерны для других вариантов COVID-19.

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал два главных признака нового штамма коронавируса «омикрона».

«У омикрона есть два принципиальных симптома, которые очень отличают его от других вариантов, и от дельты в том числе. Первое — это выраженная слабость», — рассказал он в эфире телеканала «Украина».

Врач отметил, что для других штаммов COVID-19 также было характерно недомогание, но возникало позже:

«А тут болезнь начинается с того, что температура 37,2-37,5, а сил уже никаких чуть ли не на второй день».

Второй симптом, по словам Комаровского — боль в горле, «иногда очень интенсивная, больно глотать». Он отметил, что этот симптом не был характерен для других вариантов COVID-19.

«Этот симптом встречался в единичных случаях, а в «омикроне» ‒ немедленно», ‒ говорит Комаровский.

Кстати, боль в горле может быть вызвана переохлаждением, не обязательно вирусом, но при «омикроне» горло может болеть настолько, что даже дышать тяжело.

Как снять сильную боль в горле при ОРВИ и даже ангине?

«Если болит горло, нужно есть мороженое, — говорит кандидат медицинских наук, — это не шутка, а стандарт лечения, ведь холод дает анестезию и уменьшает отек слизистой гортани».

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