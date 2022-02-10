Белорус заявил в милицию на инспектора ГАИ – дело приняло неожиданный оборот 9 10.02.2022, 10:20

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Инцидент произошел в Лунинецком районе.

В начале января 56-летний житель Лунинецкого района сообщил следователям, что сотрудник ГАИ якобы получил взятку за то, что не привлек бесправника к ответственности.

В милиции считают обвинения надуманными. Этим делом занялись оперативники брестского облуправления собственной безопасности МВД. Как было установлено, в указанное заявителем время инспектор находился в другом месте и не совершал преступление, - сообщает пресс-служба МВД. После представленных доказательств сельчанину пришлось признаться в обмане.

С его слов, сделал это из мести к милиционеру: тот трижды привлекал водителя к административной ответственности.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

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