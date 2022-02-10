закрыть
10 февраля 2022, четверг, 13:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия разместила более 100 танков на полигонах в ОРДЛО

4
  • 10.02.2022, 10:25
  • 3,644
Россия разместила более 100 танков на полигонах в ОРДЛО

Замечены также реактивные системы залпового огня.

Наблюдатели ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на трех полигонах российских оккупационных войск заметили 102 танка. А вблизи Тернового находились реактивная система залпового огня.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, Миссия зафиксировала 102 танка на трех полигонах возле Покровки, Круглика и Тернового.

В частности, 5 февраля в ходе воздушного наблюдения было обнаружено 17 танков неустановленного типа на полигоне вблизи Покровки, где также размещалось 17 боевых бронированных машин.

В тот же день наблюдатели зафиксировали 27 танков на полигоне у Круглика и 9 – на полигоне у Тернового.

Кроме того, на полигоне вблизи Тернового 7 февраля беспилотник СММ обнаружил 49 танков. ( Т-72 – 39 единиц, Т-64 – 10 единиц).

На этом полигоне российских оккупационных войск также находились реактивная система залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм) и десять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), размещенных с нарушением линий отвода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лампасы и подгузники
Лампасы и подгузники Андрей Санников
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу Артем Черников
Вам шашечки или ехать?
Вам шашечки или ехать? Ирина Халип
Поражение хулигана
Поражение хулигана Валерий Цепкало