Россия разместила более 100 танков на полигонах в ОРДЛО 4 10.02.2022, 10:25

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Замечены также реактивные системы залпового огня.

Наблюдатели ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на трех полигонах российских оккупационных войск заметили 102 танка. А вблизи Тернового находились реактивная система залпового огня.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, Миссия зафиксировала 102 танка на трех полигонах возле Покровки, Круглика и Тернового.

В частности, 5 февраля в ходе воздушного наблюдения было обнаружено 17 танков неустановленного типа на полигоне вблизи Покровки, где также размещалось 17 боевых бронированных машин.

В тот же день наблюдатели зафиксировали 27 танков на полигоне у Круглика и 9 – на полигоне у Тернового.

Кроме того, на полигоне вблизи Тернового 7 февраля беспилотник СММ обнаружил 49 танков. ( Т-72 – 39 единиц, Т-64 – 10 единиц).

На этом полигоне российских оккупационных войск также находились реактивная система залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм) и десять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), размещенных с нарушением линий отвода.

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