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Водка и атом

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 10.02.2022, 10:57
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Водка и атом

Кремлевское меню для Макрона.

«Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.

Или сливами». Или мочеными яблоками.

О чем Макрон более 5 часов на расстоянии 5 метров говорил с Путиным - непонятно.

Вернее, понятно, что договориться ни о чем не удалось. Если судить по итоговой пресс-конференции, где Макрон невнятно мямлил о неких новаторских подходах к безопасности, а Путин открыто грозил миру ядерной войной .

Да это, похоже, и невозможно. И весь этот цирк с Макроном Путину был нужен только для того, чтобы блеснуть после бесцветного китайского визита. Обращение «нравится, не нравится, терпи, моя красавица» к действующему лидеру Украины по поводу необходимости выполнения минских соглашений и обещание политубежища бывшему президенту Порошенко – то, что должно приободрить поникшую «вату».

А так самым интересным в программе было слитое госСМИ кремлевское меню для Макрона: моченые яблочки к дивноморскому шардоне от друга Путина Тимченко.

Хотя угрозу атомом лучше было запивать обычной водкой.

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