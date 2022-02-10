В Польшу продолжают прибывать самолеты с американскими военными 1 10.02.2022, 11:15

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Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Подразделение будет базироваться в 90 километрах от границы Украины.

Два американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями 82 воздушно-десантной дивизии Армии США в четверг прибыли в Польшу, сообщает "Интерфакс".

Согласно данным авиационных ресурсов Европы, самолеты вылетели из базы Форт-Брэгг в Северной Каролине и приземлились в аэропорту польского города Жешув, расположенном в 90 км от границы с Украиной. Согласно решениям руководства США, там планируют разместить в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82 воздушно-десантной дивизии.

Накануне в аэропорту Жешув-Ясенко приземлились четыре военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями 82 воздушно-десантной дивизии. В общей сложности, по имеющимся данным, в Польшу уже переброшено по меньшей мере 1350 военнослужащих 18 воздушно-десантной дивизии Армии США. С начала недели туда совершили рейсы не менее 13 американских военно-транспортных самолетов.

Также на прошлой неделе 300 военнослужащих оперативной штабной группы 18 воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82 дивизии, прибыли на авиабазу в Висбадене в Германии.

Ранее сообщалось, что Британия направила в Украину более 100 военнослужащих элитных подразделений в качестве военных советников для передачи опыта украинским коллегам. Данное решение было принято на фоне продолжающейся возле украинских границ напряженности.

В качестве военных советников в Украину отправлены представители отборных элитных подразделений — SAS, SBS, Специального разведывательного полка и группы поддержки спецназа.

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