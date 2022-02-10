В Румынии обнаружили клад из трех древних серебряных браслетов 10.02.2022, 11:31

Фото: RFI.ro

Ему две тысячи лет.

Три серебряных браслета исключительной ценности, которые были созданы племенем даков, были обнаружены археологом-любителем с помощью металлоискателя, пишет «Новое время».

Серебряные браслеты, которым около 2000 лет, были обнаружены у корня дерева в центральном уезде Брашов, рассказали музейные эксперты.

Браслеты, на которых вырезано изображение человека, находятся в отличном состоянии для своего возраста. Самый большой из них весит около 95 граммов. Вещи переданы в районный отдел культуры, где они будут очищены и оценены специалистами.

Хотя еще рано говорить о какую-либо сумме, три браслета могут стоить сотни тысяч евро. При этом автор открытия может претендовать на треть их стоимости.

Браслеты были весьма популярны в искусстве племени даков. Они в основном считались женскими украшениями, но нельзя исключить, что некоторые типы браслетов, особенно многоспиральные, представляли собой символы военно-политических и священнических функций и поэтому носили их мужчины. В данном случае речь идет, скорее, о женских украшениях.

Флорин Божотяну, председатель Ассоциации исследователей истории, сказал, что эта находка была последним открытием археолога-любителя, использовавшего металлоискатель, за последние годы. Он добавил, что другой археолог сравнительно недавно обнаружил клад из почти 1000 испанских, польских, турецких и румынских монет на юге Румынии.

По румынскому законодательству любой, кто раскапывает сокровища, имеет право на получение 30% от стоимости и до 45%, если они отмечены экспертами как национальное достояние.

Добавим, территория Дакии соответствует нынешним Румынии и Молдовы, а также небольшим частям Болгарии, Сербии, Польши и Украины. Дакийское царство существовало с 82 г. до н.э. до римского завоевания в 106 г. н.э.

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