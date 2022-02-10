В Румынии обнаружили клад из трех древних серебряных браслетов
- 10.02.2022, 11:31
Ему две тысячи лет.
Три серебряных браслета исключительной ценности, которые были созданы племенем даков, были обнаружены археологом-любителем с помощью металлоискателя, пишет «Новое время».
Серебряные браслеты, которым около 2000 лет, были обнаружены у корня дерева в центральном уезде Брашов, рассказали музейные эксперты.
Браслеты, на которых вырезано изображение человека, находятся в отличном состоянии для своего возраста. Самый большой из них весит около 95 граммов. Вещи переданы в районный отдел культуры, где они будут очищены и оценены специалистами.
Хотя еще рано говорить о какую-либо сумме, три браслета могут стоить сотни тысяч евро. При этом автор открытия может претендовать на треть их стоимости.
Браслеты были весьма популярны в искусстве племени даков. Они в основном считались женскими украшениями, но нельзя исключить, что некоторые типы браслетов, особенно многоспиральные, представляли собой символы военно-политических и священнических функций и поэтому носили их мужчины. В данном случае речь идет, скорее, о женских украшениях.
Флорин Божотяну, председатель Ассоциации исследователей истории, сказал, что эта находка была последним открытием археолога-любителя, использовавшего металлоискатель, за последние годы. Он добавил, что другой археолог сравнительно недавно обнаружил клад из почти 1000 испанских, польских, турецких и румынских монет на юге Румынии.
По румынскому законодательству любой, кто раскапывает сокровища, имеет право на получение 30% от стоимости и до 45%, если они отмечены экспертами как национальное достояние.
Добавим, территория Дакии соответствует нынешним Румынии и Молдовы, а также небольшим частям Болгарии, Сербии, Польши и Украины. Дакийское царство существовало с 82 г. до н.э. до римского завоевания в 106 г. н.э.