Белый дом заверил, что не готовит план массовой эвакуации американцев из Украины 10.02.2022, 11:38

По оценкам Госдепартамента, в стране на постоянной основе проживает порядка 6,6 тысяч граждан США.

США не готовят планов массовой эвакуации своих граждан из Украины, сообщает The Hill со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

«Мы постоянно оцениваем меняющуюся ситуацию с безопасностью и готовимся к ряду непредвиденных обстоятельств, как мы всегда это и делали, но для ясности: мы не проводим планирование массовой эвакуации американских граждан из Украины», — заявил собеседник издания.

Он также добавил, что «президент Байден ясно дал понять, что мы считаем, что американцы в Украине поступили бы разумно, если бы покинули страну».

По оценкам Госдепартамента, в Украине на постоянной основе проживает порядка 6,6 тысячи граждан США, включая людей, имеющих гражданство обеих стран.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Белый дом одобрил план Пентагона по размещению американских войск в Польше на случай, если американцам в Украине понадобится эвакуироваться при новом вторжении России.

В настоящее время Госдепартамент рекомендует гражданам США не ездить в Украину из-за российской военной активности и высокого уровня случаев заболевания COVID-19.

В конце прошлого месяца Госдеп приказал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть страну.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 7 февраля вдоль границ Украины со стороны России, Беларуси и ОРДЛО находятся в общей сложности 140 тысяч военных.

В Госдепе США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину до середины февраля. По информации западных СМИ, Россия завершила «последние приготовления ко вторжению». В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По его словам, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс жестких мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину.

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