Работал на режим Лукашенко: СБУ задержала агента, готовившего теракт в Киеве 1 10.02.2022, 11:45

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Фото: СБУ

Он также собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов

В четверг, 10 февраля, Служба безопасности Украины заявила о предотвращении теракта в Киеве.

Как сообщается, в ходе спецоперации был разоблачен вражеский агент, который планировал поджечь автомобиль у здания одной из столичных общественных организаций.

На данное время установлено, что злоумышленник был завербован представителями одной из белорусских госструктур.

Кроме того, он собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов, делал ложные сообщения о минировании, а также занимался запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан, оставляя по их адресам провокационные надписи с угрозами.

Фото: СБУ

В СБУ установили, что эти действия были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в стране и ее дискредитацию государства перед ЕС и гражданами Беларуси.

На данное время агент задержан. Согласно ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт), ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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