Сокурсник Путина Юрий Швец рассказал, почему военные требуют отставки главы Кремля 1 10.02.2022, 11:52

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Юрий Швец

Кто стоит за генералом Ивашовым?

Нашумевшее обращение Общероссийского офицерского собрания к главе Кремля Путину, в котором выдвигаются требования отказаться от военных провокаций и покинуть пост главы государства, является своего рода демаршем российских офицеров в целом. Такое мнение в эфире своего авторского Youtube-канала высказал экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Юрий Швец, пишет «Собеседник».

По его мнению, председатель ООС, генерал-полковник Леонид Ивашов вряд ли решился бы выступить с таким резонансным заявлением «без поддержки за своей спиной». Швец полагает, что Ивашов выступает в роли голоса российских военных, которые переживают за то, что российский лидер Владимир Путин решиться на необдуманные действия, которые «приведут к страшной ошибке».

«Он [Ивашов] обращается как член или председатель Союза офицеров (которая, как я понимаю, существует во-многом больше на бумаге). Но, тем не менее, это все-таки генерал-полковник. Это человек, который проработал в аппарате, что очень важно. Это чиновник, умелый чиновник, который всегда в своей жизни знал, откуда «дует сквозняк» и с кем из начальства как надо разговаривать.

И вот, на старости лет, этот человек пишет такое письмо или, если хотите, обращение. Я вам так скажу: я видел этих военных, наш отдел разведки даже с ними сотрудничал, наши были на всех этих переговорах о сокращении стратегических вооружений и так далее, было тесное сотрудничество.

Я не могу себе представить, что в таком зрелом возрасте, на старости лет, генерал-полковник Ивашов решил вдруг встать на путь праведника и просто так взять, и начать рубить правду-матку. Не мог он, без прикрытия, не чувствуя никого за своей спиной, сделать это.

Поэтому я склонен рассматривать данный демарш как своего рода активное мероприятие: голос военных, которые понимают, что начальник, самый большой начальник, который недавно приехал из Пекина, может совершить страшную ошибку, за которую придется расплачиваться всей стране. Поэтому они делают данный демарш», - рассказал Швец.

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