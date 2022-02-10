Невероятная история двух сестер из Минска, которые в 1996-м попали на «Поле чудес» 10.02.2022, 12:27

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Ольга и Анна (слева направо).

Фото: Instagram Ольги и Анны

Одна из них благодаря программе встретила будущего мужа.

Cтать участником капитал-шоу «Поле чудес» мечтали многие граждане советских, а позже постсоветских стран. Минчанке Ольге Азаренко удача улыбнулась дважды. Два раза она отправляла кроссворды, которые на тот момент являлись билетом в эфир, и дважды редакторы ее приглашали. Сразу, правда, поехать не получилось. В Москву вместо нее поехала младшая сестра Анна. Ну, а потом все срослось: Ольга не только попала на шоу, но и выиграла. Блог «Отражение» рассказывает о том, как две сестры в один год оказались в передаче, о которой мечтали миллионы.

В 1990-х во многих домах была традиция: каждую пятницу взрослые и дети собирались вечером у телевизора и включали «Поле чуде». «Крутите барабан», — говорил с экрана Леонид Якубович, и в воздухе повисала тишина. Зрители наравне с участниками шоу слушали вопрос и пытались угадать загаданное слово. Такой же в эти моменты была и атмосфера в минской семье Азаренко, рассказывают Ольга и Анна. У каждой из них уже свои семьи. Передачу они давно не смотрят, но тот период в жизни с удовольствием вспоминают.

— Тогда все мечтали попасть на «Поле чудес». Съездить, поучаствовать, выиграть призы, — возвращается к тем событиям Анна. — Мы тоже хотели, но идеи сесть и написать кроссворд ни у кого из нас не возникало. И тут совпало. Летом 1995-го Оля заканчивала БГПА (сейчас это БНТУ. — Прим.). В ее дипломе была и творческая часть, для которой она составила большой технический кроссворд. После защиты мы стали ее уговаривать отправить работу на передачу.

Ольга решилась не сразу. После выпуска устроилась в отдел загранкомандирования МАЗа. Жизнь шла привычным чередом, и тут однажды осенью они с коллегами разговорились про ее кроссворд. Сотрудники сказали: «Конечно, нужно посылать» — и Ольга отправила. В ответ, вспоминает, получила почтовое уведомление: Ваша работа доставлена. А с ним и уверенность: ее точно позовут в эфир.

— В интервью участники «Поле чудес» тогда рассказывали, что отвечали им нескоро, поэтому я понимала: нужно время. Не могу сказать, что я сильно ждала, — рассказывает Ольга. — Это сейчас, когда ты что-то делаешь, представляешь: а что я получу взамен. А тогда жилось и ни о чем таком не думалось. Параллельно с заводом я устроилась в туристическую компанию, и в июле 1996-го повезла детей на отдых в Венгрию.

Ольга выехала из страны — и приглашение на «Поле чудес» прилетело. Анне на тот момент было 17 лет, она закончила первый курс БГПУ имени Максима Танка и собиралась съездить в Москву — в гости к дяде. Даже билеты уже купила.

— В письме лежала открытка с логотипом программы и указывалось: когда и во сколько нужно подойти к одному из подъездов «Останкино». До встречи оставалась неделя или полторы. Номера, чтобы позвонить и предупредить о ситуации с сестрой, не было. Да и с Олей мы не могли связаться: люди тогда жили без мобильных. Сестра где-то раз в три дня сама набирала из таксофона и рассказывала, как она, — описывает ситуацию Анна. — Чтобы ее не расстраивать, мы с родителями решили, пока о письме не говорить. Подумали, раз я собираюсь в Москву, схожу и договорюсь, чтобы ее участие перенесли.

Идея, хоть и казалась хорошей, но не сработала. В тот день, говорит Анна, на встречу пригласили участников сразу для трех передач. Часть из них не приехала, поэтому, вспоминает собеседница, ей ультимативно сказали: «Фамилия у вас с сестрой одна, будешь играть вместо нее».

— Про ситуацию с «Поле чудес» мне сообщила крестная, жена нашего московского дяди. Я ее набрала, чтобы узнать, как у них дела, и она мне выдала тайну, — говорит Ольга. — Затем я позвонила домой. Мама рассказала, что вместо меня сыграет Аня, и добавила: «Надо выбирать либо Венгрия, либо „Поле чудес“». Я, конечно же, расстроилась, что тут лукавить.

— А я была в шоке, не знала, как и что, — вспоминает Анна, что чувствовала в тот момент. — С другой стороны, казалось, это так здорово и интересно: я буду играть.

«Мне показалось, Леонид Якубович всеми силами старался нам подсказать»

Передачу с участием Анны снимали 28 июля 1996 года. В тот день, говорит, работали сразу над тремя шоу. Особых требований к участникам не было. Просили только не надевать белое, иначе, объясняли, в кадре начнет бликовать, и ярко не красить губы. Все вроде бы просто, если бы не одно «но».

— В Москву я приехала только с белой блузкой. Хорошо, что у двоюродной сестры оказался подходящий бордовый костюм. Пришлось ее «раздевать», — шутит Анна.

Игру младшая из сестер начинала во второй тройке. Тема выпуска была «Сорняки». Вопрос звучал как-то так: «Сорняк, из которого готовят щи, с эстонского его название переводится как „поцелуй холостяка“».

— Я ничего не понимала в этой теме, но потом, когда анализировала шоу, мне показалось, что Леонид Якубович всеми силами старался нам подсказать. На съемках он подошел ко мне и поцеловал в щеку. Усы у него кололись — и я, видимо, должна была догадаться, о чем речь. Но в тот момент я настолько волновалась, что наводки не считывала, — описывает свои эмоции собеседница. — Я открыла букву «А», потом случайно посмотрела на жену брата (они пришли за меня поболеть), она ударила себя по руке, и я поняла: крапива.

Анна прошла в финал. А вот момент с поцелуем, говорит, в эфир не попал. Вырезали и шутки про парня Анны.

— Якубович спросил, замужем ли я. Я ответила: нет, но парень есть — Саша. Леонид Аркадьевич потом весь тур его вспоминал: «Саня, держи ее. Саня не отпускай». Рекламная пауза тоже была для Сани. Мы ее раз 15 отснимали, потому что редакторам что-то все не нравилось, — улыбается Анна. — Через год, кстати, мы с Сашей поженились. Он по сей день мой муж; у нас свое дело, агроусадьба и трое детей.

Но вернемся к игре. В шоу дальше был финал. Его Анна тоже выиграла. Вопрос уже не помнит, ответ озвучивает сразу: «Горчица».

«На съемках сестры я угадала игру со зрителями, — говорит Анна. — Леонид Якубович, который меня к тому моменту внешне уже помнил, сказал: „Ты уже была в эфире и не можешь победить“ и не дал мне приз. Какая-то девушка повторила мой ответ и получила подарок». Фото: Instagram Анны

— Очков у меня собралось немного, но их хватило на «мыльницу». В то время фотоаппарат — это для меня была мечта. Я не хотела его терять, так что от суперигры отказалась. Студия вдруг стала на меня ругаться. Я повернулась в зал, а брат с женой мне кулаками машут: «Ты с ума сошла», и я в расстроенных чувствах изменила свое решение, — возвращается к тем событиям собеседница. — Раскрутила барабан, и попала на квартиру. Меня ненадолго вывели из зала, сказали: будут выставлять задание, сложность которого сопоставима с призом. Слово я в итоге не угадала, хотя в мыслях была к нему близка. Расстроилась, подумала, сейчас заберут фотоаппарат. Леонид Аркадьевич, возможно, это понял и спросил у студии: «Кто за то, чтобы оставить Аннушке фотоаппарат?» Некоторые подняли даже по две руки. В общем, домой я поехала с призом.

— Как прошел вечер после игры?

— Брат все обещал жене новый холодильник. На радостях после программы мы заехали в магазин и его купили, так что в тот день праздновали и мое участие в шоу, и обновку, — отвечает Анна.

«Мне сказали: экстренная съемка, и спросили: „Будете?“»

Ольга не скрывает, что когда вернулась из Венгрии, «дулась на младшую сестру», но вскоре решила: жизнь продолжается, а значит, нужно послать на «Поле чудес» еще один кроссворд.

«Был случай, когда после выпуска передачи я поехала в Москву в командировку, — вспоминает женщина. — Подошла на вокзале к таксисту, хотела узнать, как пройти в нужное посольство, а он мне: «Есть такая буква в этом слове». Фото: Instargram Ольги

— Мне на тот момент было 23 года. На отдых я возила ребят от 8 до 16 лет. Мы общались на одной волне, поэтому темой моей новой работы стал молодежный слег, — вспоминает Ольга. — На МАЗе я сотрудничала с переводчиками. Там были творческие ребята. Один из коллег подсказал украсить кроссворд лицами детей. Помню, как мы вырезали из журналов улыбающихся мальчиков и девочек и приклеивали их на ватман.

Отправляя новую заявку, Ольга не стала указывать про случай с сестрой. Даже фото, говорит, специально другое сделала. Рискнула — и ее работу отметили. Вот это, говорит, было счастье.

— Письма на передачу отправляли тысячи людей, как думаете, почему снова заметили вас?

— Возможно, это прозвучит не скоромно, но, мне кажется, редакторы обратили внимание, что мы с сестрой яркие, симпатичные девчонки. Плюс из другой страны, — делится предположениями Ольга. — А может, просто повезло.

Письмо с приглашением пришло в конце октября. Приехать нужно было в начале ноября. Билеты и проживание от Ольги требовалось оплатить самой. У Анны, кстати, было также.

— Это нас не смущало. Тогда люди мало куда выезжали, поэтому любое путешествие для нас считалось за счастье. Тем более в Москву, где у нас родственники, — описывает ситуацию Ольга. — На МАЗе очень радовались, что я прошла на шоу. Надавали с собой рекламных сувениров с нашей продукцией.

Настал ноябрь. Ольга собиралась вот-вот выезжать — и тут в семье Азаренко зазвонил телефон. К трубке пригласили Анну. Оказалось, готовится выпуск «Поле чудес», который будет посвящен спонсору шоу — большой строительной компании. Для участия в передаче приглашали всех, кто снимался в эфирах, что поддерживала данная фирма. Анна как раз была среди таких людей.

— Мне сказали: экстренная съемка, и спросили: «Будете?», — слово за Анной. — Я ответила: «Да». А дальше было так: Оля уехала в Москву, а я следом.

Записывать девушек должны были в разные дни, но предварительная встреча по шоу у них совпала. Перед общением с теми, кто приехал на игру, как Анна, редакторы с Якубовичем долго совещались.

— Потом к нам вышел Леонид Аркадьевич и сообщил: люди годами мечтают попасть на «Поле чудес», поэтому взять второй раз тех, кто уже играл, будет неправильно, — описывает тот момент Анна. — Я немного расстроилась: зря, подумала, потратилась на дорогу, но, когда ведущий предупредил, расходы за переезд они компенсируют, я решила: «Тогда все отлично». Поболею за сестру.

«Благодаря „Поле чудес“ встретила будущего мужа»

В ночь перед игрой, вспоминает Ольга, Анне в квартире было жарковато. Она открыла форточку, в итоге старшая сестра простыла: на утро у нее немного ломило тело и побаливало горло.

— Я выпила лекарства, и мы поехали на запись, — продолжает свою историю Ольга и шутит: у не самого приятного самочувствия есть свой плюс — из-за игры она больше не нервничала. Переживала, лишь бы здоровье не ухудшилось. — К тому же, когда мы до программы общались с Леонидом Якубовичем, он заметил: «Мы взрослые люди, смешно угадывать слова по буквам. Это шоу, как к шоу ко всему и относитесь».

В этом самом шоу Ольга дошла до финала, а затем выиграла и его. Очков, вспоминает, собрала совсем мало. Даже на самый дешевый приз — это был фен — не хватило. Леонид Якубович добавил.

— Я точно знала, что буду играть в суперигру. Фен не то, что жалко потерять, да и, если бы всего было много, все равно бы рискнула. В молодости мы не сильно заморачиваемся из-за материального, — рассуждает собеседница. — Я раскрутила барабан — и мне выпал сектор «Поле чудес». Это ситуация, когда человеку не задают вопрос, а просто вручают кепку и маечку. Плюс, по условиям, забирают все призы, которые я взяла на заработанные очки. Но Якубович оказался щедрым человеком, спросил: «Студия, надеюсь, мы оставим Ольге фен?», и фен мне подарили.

Впереди был эфир по ТВ. Ольгу предупредили: по телевизору ее передачу выпустят не раньше, чем через два месяца. Несмотря на это, после записи каждую пятницу в семье Азаренко собирались у экрана, боялись пропустить. А еще держали наготове видеомагнитофон с кассетой, чтобы выпуск на память записать. Также было и у Анны.

Программу с участием Ольги показали 21 марта 1997 года. О том, что чувствовали сестры, когда увидели себя в телевизоре, они особо не помнят.

— Смотрели с трепетом, — коротко описывает те эмоции Анна. — Было интересно, что вырезали, хорошо ли держишься в кадре, как улыбаешься.

— А люди после эфира вас узнавали?

— На работе, на улице сотрудники и прохожие, замечая меня, начинали шептаться и улыбаться, — отвечает Ольга. — А еще в какой-то степени благодаря передаче я встретила будущего мужа.

— Как?

— Мы с коллегами поехали в Москву на выставку. Ночевали в пансионате. Вечером, пока спать еще было рано, кто-то из нас играл в бильярд, кто-то общался. Один из моих знакомых стал шутить: «Когда пойдем смотреть "Поле чудес"». Мне это в какой-то момент надоело, я отошла от него и спряталась за одного из парней, который также был с нами в командировке. Летом будет 24 года, как мы вместе.

— Сейчас «Поле чудес» часто обсуждаете? — спрашиваем у сестер.

— Недавно в соцсетях какой-то молодой человек прислал ссылку на эфир с моим участием. Сказал, увидел меня в шоу, решил найти и отправить видео (выпуск на данный момент недоступен. — Прим.). Я так понимаю, записи потихоньку отцифровывают и выкладывают, — рассказывает Анна и говорит, что передачи сестры в интернете они пока не нашли. — После это мы с Олей заново вспомнили, как все это переживали.

— Ольга, обида на Анну, за то, что вам пришлось писать два кроссворда, чтобы участвовать в шоу, у вас прошла?

— Ну конечно, — улыбается старшая сестра. — Это же юношеские мелочи.

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