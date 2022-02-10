Таракан уволил начальника Азаренка и трех заместителей Макея 10.02.2022, 12:33

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У диктатора обострилась паранойя?

Нелегитимный Лукашенко 10 февраля согласовал назначение новых «министров» образования и сельского хозяйства, а также гендиректора телеканала СТВ, сообщает БелТА.

Министерство образования возглавил Андрей Иванец. Ранее это кресло занимал Игорь Карпенко, который сейчас руководит Центризбиркомом.

На должность министра сельского хозяйства назначен Игорь Брыло. Прошлый глава ведомства Иван Крупко 21 декабря 2021 года возглавил Гомельский облисполком.

Новым гендиректором телеканала СТВ стал Александр Осенко. Предыдущий руководитель телеканала Кирилл Казаков переходит на новое место работы.

Кроме того Таракан согласовал назначение нового председателя концерна Белгоспищепром и первого заместителя госсекретаря Совбеза. Значимые перемены произошли и в руководстве внешнеполитического ведомства. Здесь поменялись три заместителя главы МИД и четыре посла. Их фамилии пока не оглашались.

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