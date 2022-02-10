Публика смотрела одобрительно Вера Афанасьева

10.02.2022, 12:39

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фото: ТАСС

Уходит эпоха, начинается время пышных похорон.

Болезнь Жириновского - замечательный индикатор истинного отношения к власти.

Соцсети ликуют.

Больше всего говорят о "восьми прививках" Жириновского. Его, мол, и надо делать лицом рекламной кампании вакцинации.

Вспоминают и о том, что либеральный вождь призывал в ночь на 1-ое января бомбить Украину - "хорошо, что не разбомбили, а то как бы его сейчас в Германию лечиться повезли, а ведь собираются". В связи с этим достали из копилки и его слова: "Мы можем вывести медицину на 1-е место в мире, и в наши больницы поедет лечиться все человечество". С вопросом: "Ну, как? Вывели?"

Не забывают и про то, что две недели Жириновский скрывал заражение - с соответствующими комментариями. И выражают надежды, что после этого опустеет половина российского политического небосклона.

Обсуждают заявление пресс-службы ЛДПР сообщившей, что "Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать". Восхищаются правдивостью и интересуются, какую-такую работу можно выполнять, лежа на ИВЛ?

Отдельное событие - уже начавшиеся разговоры про возможный передел партии и обсуждение кандидатуры преемника. Это… барабанная дробь… Дмитрий Медведев.Тут уж достается и Медведеву.

И практически все дружно радуются, что Владимир Вольфович вот-вот возвратится в ад - поскольку, ему, его исчадию там самое место.

Сопереживающих почти нет. А разочарована его выздоровлением будет вся страна, сильно разочарована.

Народная любовь, да.

И над всем этим витает еще не очевидное, но ощущаемое многими.

Вот это все - устраивать драки в госдуме, таскать журналисток за волосы, обещать помыть сапоги в Индийском океане - заканчивается. Равно как и полеты со стерхами, поиски амфор на дне и похабные частушки.

Уходит эпоха. Начинается время пышных похорон.

Вера Афанасьева, «Фейсбук»

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