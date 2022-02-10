Бачили очі що купували... 10.02.2022, 12:42

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Вспомним телеграмму, отправленную премьер-министром Армении 10 августа 2020 года.

Правитель Беларуси ухитрился рассориться практически со всеми соседями. Прямо сейчас исключение составляет Россия, но так было не всегда. В отношениях между Минском и Москвой искрило так, что тогдашний хозяин Кремля заявил о том, что вся избирательная кампания Лукашенко построена на «потоках обвинений и брани» в адрес России и её руководства. Потом Москва утёрлась (и еще не один раз), но из песни слов не выкинешь, пишет «Салiдарнасць».

К периодическим скандалам Лукашенко с США и Евросоюзом тоже все давно привыкли. Но на ровном месте рассориться с Арменией – это нужно уметь. А ведь совсем недавно звучали ласковые слова...

«В лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь хороших и надежных друзей». (Александр Лукашенко – Армену Саркисяну, президенту Армении, 30.10.2018).

Минску и Еревану просто нечего делить: идеальные условия для спокойных отношений. Однако и это не спасло от ссоры.

Просто Лукашенко в очередном интервью решил пофантазировать о том, какие еще страны могут присоединиться к союзному государству Беларуси и России. Видный геополитик с присущей ему корректностью заявил:

– Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны?

Слышать такое, конечно, обидно. Теперь в МИД Армении вызвали посла Беларуси, откликнулся и премьер-министр Никол Пашинян. Но...

Давайте вспомним телеграмму Пашиняна Лукашенко, отправленную 10 августа 2020 года:

«Поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства. Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами... »

Ну как, хорошо укрепили?

И обижаться сейчас армянам нужно на самих себя. «Бачили очі що купували...» 26 лет правления (на тот момент) не оставляли места для иллюзий. Но Пашинян решил закрыть глаза на всё и признать победу Лукашенко.

Армянский лидер, видимо, предполагал, что такого рода политические сделки помогут его стране. Но расплата не заставила себя долго ждать. Армяне не получили помощи от ОДКБ во время боевых действий с Азербайджаном и потеряли карабахские земли. А теперь еще и вынуждены выслушивать унизительные формулировки. Такова цена беспринципности и конформизма.

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