Россия перебросила к Украине десантные корабли и «закрыла» Черное море 16 10.02.2022, 12:59

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В акваторию переброшена часть Северного и Балтийского флота.

Россия завершила переброску в Черное море крупной группировки больших десантных кораблей Северного и Балтийского флота.

Совершив обход Европы через Атлантику, продолжавшийся почти месяц, в порт Севастополя прибыли 6 БДК, каждый из которых способен брать на борт для десантирования десятки танков и сотни человек личного состава.

Как сообщает ТАСС, на основную базу Черноморского флота прибыли БДК «Минск», «Королев» и «Калиниград» - три из четырех таких кораблей в составе Балтийского флота.

К ним присоединились «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк», состоящие в составе Северного флота (3 из доступных 6).

Одновременно в четверг Россия уведомила о закрытии для предстоящих учений больших районов в Черном и Азовском морях. Соответствующие уведомления для авиаперевозчиков (NOTAM) размещены в базе Федерального управления авиации США (FAA). Срок их действия - с 14 по 19 февраля.

Как пишет The Drive, предупреждение для летчиков и моряков охватывает значительные морские зоны, де-факто почти блокируя доступ к западным украинским портам, включая Одессу.

Морские учения состоятся одновременно с сухопутными, которые в четверг стартуют в Белоруссии. В маневрах «Союзная решимость-2022» примут участие 30 тысяч российских солдат.

Учения флота под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменов направлены на отработку действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений, цитирует ТАСС заявление флота.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, более тысячи единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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