Стало известно, что будет, если белорус просрочит оплату «коммуналки» на месяц

Стало известно, что будет, если белорус просрочит оплату «коммуналки» на месяц14
- 10.02.2022, 13:09
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А если на три?
В филиале «Единого расчетно-справочного центра Минска» рассказали, что будет, если просрочить оплату ЖКХ.
Как известно, платить за жилищно-комунальные услуги нужно каждый месяц не позже 25-го числа.
Если оплата просрочена, то каждый день насчитывается пеня размером 0,3% от суммы.
Также к должникам первые два месяца будут применять следующие меры:
«дозвон по телефону, в том числе посредством системы «Автодозвон»;
посещение на дому для выяснения причин неоплаты и проведение разъяснительной беседы;
направление письменных предупреждений о наличии задолженности и мерах, применяемых к взысканию».
Если оплата не будет поступать и после двух месяцев, тогда:
вручается предупреждение о приостановлении коммунальных услуг с дальнейшим отключением (водоснабжение, электроэнергия, газоснабжение, обслуживание ТВ-каналов, ЗПУ);
подаются документы в нотариальную контору и в порядке бесспорных требований нотариусами оформляются исполнительные надписи на взыскание долга, а при наличии спора – взыскание производится в судебном порядке.
взыскиваются суммы задолженности путем направления исполнительных документов по месту получения должником доходов (из заработной платы, пенсии и других источников).