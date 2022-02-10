Стало известно, что будет, если белорус просрочит оплату «коммуналки» на месяц 14 10.02.2022, 13:09

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А если на три?

В филиале «Единого расчетно-справочного центра Минска» рассказали, что будет, если просрочить оплату ЖКХ.

Как известно, платить за жилищно-комунальные услуги нужно каждый месяц не позже 25-го числа.

Если оплата просрочена, то каждый день насчитывается пеня размером 0,3% от суммы.

Также к должникам первые два месяца будут применять следующие меры:

«дозвон по телефону, в том числе посредством системы «Автодозвон»;

посещение на дому для выяснения причин неоплаты и проведение разъяснительной беседы;

направление письменных предупреждений о наличии задолженности и мерах, применяемых к взысканию».

Если оплата не будет поступать и после двух месяцев, тогда:

вручается предупреждение о приостановлении коммунальных услуг с дальнейшим отключением (водоснабжение, электроэнергия, газоснабжение, обслуживание ТВ-каналов, ЗПУ);

подаются документы в нотариальную контору и в порядке бесспорных требований нотариусами оформляются исполнительные надписи на взыскание долга, а при наличии спора – взыскание производится в судебном порядке.

взыскиваются суммы задолженности путем направления исполнительных документов по месту получения должником доходов (из заработной платы, пенсии и других источников).

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