«Режим падет раньше, чем нам кажется» 1 10.02.2022, 13:47

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фото: nn.By

Мы поставили врага в тупик.

«Осталось полшага, для того чтобы смести узурпатора и всех его прикорытников», — считает читатель Telegram-канала «Баста!»:

— Режим падет раньше, чем нам кажется, для этого нужны последовательные, но меткие действия. Мы начали эти действия почти два года назад, с огромных очередей, чтобы поставить подпись за своего кандидата. Нашими огромными маршами и достойными ответами мы поставили их в тупик.

Теперь очереди в Беларуси по другим причинам. За свежими овощами, либо в поликлинику. И все это заслуги слепой старой крысы, которая довела страну до исторического упадка. И вина тому — диктаторские амбиции. Геббельс ТВ ежедневно лжет. Министерство здоровья ежедневно отрицает. Но проблема всего этого кроется лишь в одном человеке, убрав которого белорусы наконец смогут жить нормально.

Полтора года белорусы применяли свои индивидуальные санкции в помощь международным: отказывались от покупок продукции провластных предприятий, выносили валютные сбережения из банков, оставались по возможности дома. Сейчас осталось полшага для того, чтобы смести узурпатора и всех его прикорытников. И эти полшага — воссоединение и солидарность всех белорусов.

Жыве Беларусь!

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