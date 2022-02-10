The Guardian рассказала, когда в Британии подпишут законопроект о «жесточайших» антироссийских санкциях 10.02.2022, 13:54

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Это должны были сделать еще раньше, но в ведомстве случились задержки.

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс на этой неделе должна подписать законопроект о "жесточайших" санкциях против России. Как сообщает The guardian, после этого документ будет направлен в парламент.

Этот документ, по словам источников СМИ, должен был быть подписан до 10 февраля, но в МИД произошла задержка. Ее причин не называют.

"Наш новый законопроект по санкциям будет подписан министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте", — пишет издание, ссылаясь на заявление МИД Британии.

Там предупредили, что этот пакет санкций против России должен быть самым жестким.

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