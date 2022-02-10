«Загорелись и упали с двух тысяч метров» 16 10.02.2022, 14:00

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Фото: Flickr/Larry and Linda

Как Лукашенко приказал расстрелять воздушный шар с гражданами США.

В последнее время белорусские власти все чаще заявляют, что соседние страны нарушают воздушное пространство страны. 8 февраля в Госпогранкомитете обвинили в этом Латвию, а 3 февраля и 4 декабря — Украину. В этих случаях все закончилось лишь словами, но в воздухе над Беларусью случались и трагические инциденты. Один из них произошел в сентябре 1995 года: тогда белорусские силы ПВО расстреляли воздушный шар, на котором летели граждане США, пишет zerkalo.io.

Фото: tagblatt.ch

«Выполняем заход, командир»

9 сентября 1995 года в 19.00 в швейцарском Цюрихе начал полет воздушный шар под названием D-Caribbean, наполненный тысячей кубических метров взрывоопасного водорода. В гондоле, прикрепленной к шару, находились два гражданина США: 55-летний Алан Френкель и 68-летний Джон Стюарт-Джервис. Оба участвовали в Кубке Гордона Беннета — ежегодном соревновании воздухоплавателей. Правила предельно просты: побеждает тот, кто улетит дальше всего от точки старта. Оба пилота были настроены на победу.

Воздушный шар — самый старый летательный аппарат в истории. Управлять им невозможно: пилот может изменять только высоту, но не направление полета. Воздушный шар летит туда, куда дует ветер. В те дни он дул в направлении Беларуси.

Около 23.00 того же дня летательное средство пересекло границу Германии, двигаясь на северо-восток на высоте в 750 метров. Над Германией шар летел весь следующий день, пока 11 сентября в 9.30 не вошел в воздушное пространство Польши. А уже 12 сентября около 8.30 он пересек границу с Беларусью. Пилоты отметили координаты в журнале, продолжая полет.

Спустя час, в 9.34, воздушный шар заметили белорусские пограничники. Информацию о нем передали войскам ПВО, которые объявили тревогу. А уже в 9.44 шар появился на радарах: в эти минуты он двигался на высоте около 2 тыс. метров со скоростью в 20 километров в час.

Фото: Flickr/Larry and Linda

В 11.18 шар достиг территории военного аэродрома неподалеку от города Береза. (В зависимости от точки входа в белорусское воздушное пространство (она неизвестна), шар пролетел по территории нашей страны от 60 до 115 км). Спустя 8 минут в небо подняли военный вертолет Ми-24, и уже в 11.49 он приблизился к шару. В 11.51 с земли передали команду — уничтожить цель. Командир вертолета подтвердил, что будет вести огонь по белому воздушному шару с подвешенным грузом на высоте 2200 метров, и в 11.52 сделал первые выстрелы бронебойными зажигательными снарядами из 12.7-миллиметрового четырехствольного пулемета. В 11.54 вертолет выстрелил еще раз. Воздушный шар загорелся и упал с высоты около двух километров.

В отчете Межгосударственного авиационного комитета СНГ есть расшифровка разговоров внутри вертолета между командиром воздушного вертолета (КВС) и летчиком-оператором (Л-О).

Л-О: Выполняем заход, командир.

КВС: Включил оружие?

Л-О: Да. Давай заходи чуть выше, лупанем сверху ему.

КВС: Как там дальность у нас?

Л-О: 600 метров.

КВС: Огонь.

Обломки шара нашли в 14.30 недалеко от железнодорожных путей. Среди них — деформированная от удара о землю гондола с телами Алана Френкеля и Джона Стюарта-Джервиса.

Всего в тот день американских воздушных шаров над Беларусью было три. Все они участвовали в тех же соревнованиях. Пилот одного из шаров, Дэвид Левин, был вынужден приземлиться в Беларуси из-за плохой погоды. Еще один шар, в гондоле которого были Майк Уоллес и Кевин Брилман, был посажен военным вертолетом. Позже Уоллеса и Брилмана оштрафуют — у них не было белорусской визы.

Погибшие связали с авиацией всю жизнь

Алан Френкель и Джон Стюарт-Джервис большую часть своей жизни были связаны с полетами. В 60-х Френкель был военным пилотом и летал на транспортных самолетах, а после службы 27 лет проработал в гражданской авиации, совершая трансатлантические рейсы из Нью-Йорка в разные города Европы. Воздушными шарами он заинтересовался в 80-х, и совершил много полетов, в том числе в Австралии и Японии. В Кубке Гордона Беннета он участвовал не один раз, а однажды даже занял в нем третье место, когда соревнования проводились в США.

Джон Стюарт-Джервис родился в Англии и застал Вторую мировую войну. Когда ему было 15 лет, он солгал о своем возрасте и завербовался в Королевский военно-морской флот. Стюарт-Джервис воевал на севере Атлантики и на Дальнем Востоке. Военным пилотом он стал в 1951 году, а в 1956-м его сбили над Средиземным морем во время Второй арабо-израильской войны. Стюарт-Джервис упал в море, но выжил — его подобрали на борт корабля французские моряки.

В 60-х Стюарт-Джервис уже жил в США, где обучился пилотированию вертолетов. Он участвовал в боях в Юго-Восточной Азии, а в 1965-м девять месяцев провел в джунглях. В 1970-х мужчина занимался авиаперевозками и учил людей пилотированию. Его жена Каролина рассказывала The New York Times, что муж всегда был готов к риску.

— Несколько лет назад на вечеринке кто-то заговорил о прыжках с парашютом. Он никогда этого не делал, но на следующий день прыгнул с высоты в три километра. Он никогда не упускал своего шанса на приключение, — говорила Каролина.

Алан Френкель и Джон Стюарт-Джервис, объединенные общей страстью, решили участвовать в Кубке 1995 года в одной команде.

Реакция и расследование

О гибели американских воздухоплавателей белорусские власти уведомили США только на следующий день. Официальное сообщение было опубликовано в газетах: в нем не было извинений, а лишь выражение сожаления по поводу произошедшего. Позиция Минобороны была в том, что с воздушным шаром неоднократно пытались связаться по радио и делали предупредительные выстрелы, но реакции от пилотов не было.

Юрий Сиваков, который был в 1995 году начальником отдела оперативного реагирования Совбеза Беларуси, через два дня после инцидента заявил на пресс-конференции, что пилоты либо спали, либо были без сознания, и поэтому не ответили на запросы военных. Позже Сиваков рассказал изданию «Настоящее время», что считает произошедшее несчастным случаем, и снова заявил, что понять, что это за воздушный шар, было невозможно.

— Пришлось командующему принимать решение; взять ответственность на себя с тем, чтобы дать команду экипажу вертолета осуществить стрельбу на поражение.

По информации издания «Коммерсант», после обнаружения воздушных шаров руководство военной части безуспешно пыталось связаться с исполняющим обязанности Минобороны Леонидом Мальцевым. А команду открыть огонь отдал начальник войск ПВО Валерий Костенко. «Коммерсант» в номере от 15 сентября 1995 писал, что в этом районе якобы располагалась российская ракетная бригада (в те годы на территории Беларуси находилось ядерное оружие).

Официальную реакцию США высказал представитель Госдепартамента Николас Бернс. Он назвал действия белорусских военных «возмутительными».

— Какими бы ни были обстоятельства, и был ли воздушный шар способен отвечать на радиовызовы белорусских военных, стрельба была абсолютно неоправданной, — сказал Бернс. — Мы решительно протестуем и требуем полного расследования со стороны правительства Беларуси.

Расследованием занимался Межгосударственный авиационный комитет СНГ при участии представителей США и Германии. По итогам расследования в мае 1996 года выпустили отчет, в котором вина за произошедшее возлагалась на все стороны: и на военных, и на организаторов Кубка, и на погибших пилотов.

В отчете отмечалось, что решение об уничтожении воздушного шара могло быть оправданным, если он был беспилотным и его полет нельзя было прекратить никакими иными средствами. В то же время расследование установило, что военные не предприняли всех мер для того, чтобы понять, какой именно воздушный шар перед ними. Ни с земли, ни с вертолета никто не пытался установить радиоконтакт с пилотами шара, что следовало сделать на международной экстренной частоте 121.5 МГц. В то же время, пилоты шара тоже не пытались выйти на связь на этой частоте, хотя один из двух радиопередатчиков в гондоле был настроен именно на нее. Второй передатчик был настроен на частоту в 154.515 МГц: она нигде не используется.

Фото: Flickr/Larry and Linda

Организаторы соревнований не сообщили участникам информацию о частотах, которые нужно использовать для связи с наземными службами в Беларуси. Команда другого воздушного шара получила частоту для связи в 133.8 МГц лишь от управления воздушным движением Польши. По ней им удалось связаться с Минском. Однако расследование не исключает, что даже если бы у погибших была эта частота, расстояние до столицы было слишком большим, чтобы установить связь.

О том, что через Беларусь в период с 9 до 12 сентября могут пролететь 20 воздушных шаров, Белорусский центр организации воздушного движения (БЦОВД) предупредили еще в марте 1995 года письмом от Клуба воздухоплавания Швейцарии. Организаторы соревнований писали в белорусские ведомства и в июне, получив их одобрение (включая одобрение Минобороны) на полет через воздушное пространство Беларуси.

В Швейцарию также отправили телеграмму. В ней говорилось, что возражений против полета воздушных шаров через Беларусь не имеют и ожидают от организаторов соревнований полетного плана, после чего разрешение будет зарегистрировано. В расследовании МАК предположили, что эту телеграмму могли неверно понять: как полное разрешение на полет воздушных шаров. Однако разрешение на полет БЦОВД так и не зарегистрировал, и не уведомил о нем диспетчерские пункты.

В первый же день гонки организаторы отправили в БЦОВД полетные планы для всех воздушных шаров, но в них не было информации о точном времени и месте входа и выхода из белорусского воздушного пространства. По этой причине разрешение на полеты не зарегистрировали в Беларуси, но о решении не сообщили организаторам соревнований. По мнению МАК, БЦОВД должен был либо одобрить запрос и уведомить об этом диспетчеров и военных, либо сообщить организаторам о запрете полета над Беларусью.

В день начала соревнований БЦОВД получил 17 телеграмм, в которых сообщалось о взлете воздушных шаров в Швейцарии. Но их не обработали: ни диспетчеры, ни силы ПВО о телеграммах не знали.

Расследование выявило, что в Беларуси нет четких инструкций по идентификации воздушных шаров и низколетящих объектов. Из-за этого возможны случаи неоправданного применения оружия.

Результаты вскрытия погибших не исключали возможности того, что они находились в плохом физическом состоянии после трехдневного полета из-за нехватки кислорода на высоте и недостатка сна. Не исключалась и возможность того, что погибшие действительно могли спать, что объяснило бы отсутствие реакции на шум от вертолета и выстрелы.

Официальной реакцией белорусских властей так и осталось сожаление о произошедшем. Извинений не последовало. А в 2010 году Лукашенко на пресс-конференции вдруг заявил, что приказ уничтожить воздушный шар отдал лично он, сделав все «по мировым стандартам».

— Я — в Молдове с визитом. Мне в режиме реального время докладывают. Я говорю: «Еще раз проверяйте». «Александр Григорьевич, подлетели боевые вертолеты, обнаружить не могут, что там творится. Шары, и все, висит корзина; запрашиваем — никто не отвечает. Давайте командуйте». Я говорю: уничтожить. А там несколько человек погибли. Скандал, Лукашенко американцев застрелил. А мы все сделали по мировым стандартам.

В 1995 году Международная авиационная федерация аэронавтов посмертно присудила Алану Френкелю и Джону Стюарту-Джервису дипломы Монтгольфье за вклад в развитие воздухоплавательного спорта. На месте, где упал воздушный шар, импровизированный памятный знак установили активисты из Березы. Это камень, на котором краской нарисован крест, написаны дата 12.9.95 и слово «Прабачце».

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