Александр Невзоров нашел для Лукашенко новую работу 6 10.02.2022, 17:49

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Александр Невзоров

Кем является белорусский диктатор в коллекции собачек на путинской псарне?

Российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» нашел для Лукашенко новый род занятий:

— Очень глупо повел себя Лукашенко, который глупо пообещал раскрыть правду о российских олигархах, которые финансировали минские протесты. Это он зря, потому что в коллекции путинских собачек на путинской псарне, Лукашенко, он как бы пока в статусе не пса, такого мини-пига, совсем он даже еще не дорос до таких… Но вообще я тебе могу сказать, всем будет плохо. Путину, может быть, будет плохо, Макрону будет плохо, а у Лукашенко всегда есть будущее.

Потому что у него всегда будет работа, его всегда можно нанять переозвучить знаменитый мультфильм «Маугли», роль Табаки. Потому что это его. Он ведь действительно, обрати внимание, как «Мы с Володей… младший брат. В польском лесу 100 тысяч трупов закопаны под деревьями. Там раскалились стволы польских пограничников, которые убивали несчастных мигрантов». Ему очень нравится быть при ноге, при Шерхане. Это тот счастливый Табаки, который нашел своего Шерхана, и это, конечно, безумно умилительно.

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