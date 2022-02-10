В Минске за $32 тысячи снова продают квартиру с жильцами 4 10.02.2022, 14:05

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Как она выглядит?

Цены на вторичке в Минске уже пробивают порог в $30 тыс., однако пока за эти деньги доступны не самые привлекательные варианты — у МКАД, в старом фонде и под полный ремонт. Вместе с тем выцепить интересный объект задешево можно: с завидной регулярностью «БелЮрОбеспечение» разыгрывает арестованное имущество минчан. Тут вам и двушка за $34,5 тыс. со старта, и огромная квартира в таунхаусе в 5 минутах езды от метро по $650 за «квадрат» в эквиваленте. На днях на сайте организатора торгов появился новый лот — однокомнатная квартира с отделкой в Серебрянке за $32,3 тыс. по курсу. Ее разыграют 24 февраля, прием заявок уже стартовал, пишет onliner.by.

Квартира площадью 32,7 квадратного метра расположена в панельной 9-этажке 1974 года постройки. Судя по фотографиям объявления, продается однушка с отделкой, формата «вноси вещи и живи». В спальне разноуровневые потолки с подсветкой, ламинат на полу, на стенах свежие обои; ванна оборудована всем необходимым, на кухне осталось внести мебель и технику. На окнах стеклопакеты, лоджия застеклена, входная дверь металлическая. Выглядит однушка так:

Торги за этот лот начнутся с 82 900 рублей, или $32,3 тыс. по курсу ($987 за «квадрат»), однако стоит понимать, что вместе с метрами новому покупателю «достанется» бывший собственник. Квартира арестована и выставлена на торги за долги. На момент аукциона в ней зарегистрирован один жилец. Из обременений также — запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя.

— Выпишется ли он после сделки, нам неизвестно. Этот вопрос можно решать в судебном порядке. Квартира арестована за долги, — пояснили Onlíner в «БелЮрОбеспечении».

Состоится аукцион 24 февраля. Торги пройдут в электронном формате, с правилами участия можно ознакомиться на сайте организатора.

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