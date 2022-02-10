Главная претензия генерала Ивашова 2 Игорь Яковенко

10.02.2022, 14:20

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Игорь Яковенко

Когда измельчание политического лидерства идет на пользу миру.

Почему генерал-черносотенец Леонид Ивашов обернулся «голубем мира» и призвал Путина уйти в отставку. Как попытка Путина прислониться к Китаю в противостоянии Западу привела к череде унижений. Когда измельчание политического лидерства идет на пользу миру.

Председатель «Общероссийского офицерского Собрания» генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич написал Обращение к президенту и гражданам Российской Федерации под названием «Канун войны». Вот несколько фрагментов:

«Сегодня человечество живет в ожидании войны… Большая война – это огромная трагедия, чье – то тяжелое преступление. Так случилось, что в центре этой грозящей катастрофы оказалась Россия… А что сегодня угрожает существованию самой России, и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы налицо – страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер…

И это, на наш взгляд главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет…

Нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ в том числе. В результате развала СССР, в котором решающее участие приняла Россия (Ельцин), Украина стала независимым государством, членом ООН, и в соответствии с ст. 51 устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону.

Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти.

Применение военной силы против Украины, во – первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами.

От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку».

Если бы не это «мы, офицеры России», просто Каспаров какой-то, а не генерал Ивашов!

Когда я впервые увидел этот текст за подписью генерала Ивашова, я решил, что это фейк. И не потому, что автор требует от Путина уйти в отставку. Леонид Григорьевич в разное время и поддерживал Путина, а бывал и в жесткой оппозиции к Путину. Просто за исключением некоторых фрагментов текст не был похож на обычную риторику генерал-полковника Ивашова, постоянного автора газеты «Завтра», в свое время избранного председателем монархической организации «Союз русского народа», страдающего тяжелой формой конспирологии головного мозга, черносотенца и оголтелого ястреба. Те, кто не брезгуют иногда смотреть «соловьиные пометы» помнят, как Ивашов мечтал о «проливе имени Сталина» между Канадой и Мексикой, то есть о полном уничтожении США.

Главная претензия генерала Ивашова к Путину в том, что Путин – не Сталин, а точнее – недостаточно Сталин, и модель путинского государства – не сталинская, а точнее – недостаточно сталинская. Убежденному сталинисту Леониду Ивашову не нужен Сталин лайт, он оскорбляет его взыскательный вкус. Ему нужен Сталин настоящий, без глубокой прожарки, с кровью.

На вопрос, почему ястреб Ивашов написал такой голубиный текст, который, если убрать некоторые фрагменты вполне мог бы выйти из-под пера Льва Пономарева, у меня нет однозначного ответа. Одна из версий такого приступа разумности – это сигнал Путину от генеральского сообщества. Сигнал, который ни один действующий генерал не мог бы открыто озвучить без угрозы быть немедленно отправленным в лучшем случае в отставку. А с отставного генерал-полковника Ивашова, который в данный момент командует карикатурной Геополитической академией и не менее карикатурным Общероссийским офицерским собранием, - какой спрос. И в то же время лет он лет 20 служил в центральном аппарате Министерства обороны СССР, был начальником управления делами Министерства обороны СССР, секретарем Совета министров обороны государств СНГ, начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, начальником Штаба по координации военного сотрудничества государств — участников СНГ.

Послужной список вполне достаточный, чтобы выполнить роль почтового голубя для отправки сообщения Путину от верхушки военного сословия: остановись! Россия к прямой конфронтации с наиболее развитой половиной мира не готова, а войны просто не выдержит и сдохнет. Без всякого рая.

И буквально через несколько дней после этого послания от генералитета Путин получил серию унижений от того на кого возлагал самые большие надежды. Такой серией унижений стал визит Путина в Пекин, где его в аэропорту не встречал ни один из высшего руководства Китая. Вот неполный перечень унижений Путина.

Попал на Олимпиаду с черного хода, вопреки запрету МОК, только по высочайшему разрешению Си.

Сидел на трибуне в одиночестве, укутав ноги пледом и закрыв глаза, чтобы не видеть торжественного прохода команды Украины, идущей под своим флагом и наблюдая позорный проход команды 404, флаг и гимн которой под запретом благодаря его собственной политике.

Стерпел от нового Хозяина требование урезать состав свиты с двух десятков до 6 (шести) холуев.

Подписал бесконечный папирус, в котором по приказу нового Хозяина вставлен чужой Тайвань и нет "родного" Крыма.

Этот длиннющий документ, подписанный Путиным и Си и выдаваемый за грандиозный успех Путина, в действительности представлял вот что.

1. Если элита какой-то страны говорит, что у них демократия, значит, демократия. Сказали главари КНДР, Туркменистана или самозваный «президент» Беларуси, что у них в странах демократия, значит все им должны верить.

2. Россия и Китай выступают против развития глобальной ПРО. Потому что иначе как Путин будет торговать угрозой войны, когда ракеты долетать не будут.

3. Путин и Си требуют закрепления на уровне ООН своего права на цензуру в «национальных сегментах» интернета. Управление интернетом должно стать коллективным и осуществляться через Совбез ООН, где Путин и Си имеют право вето.

Си получил от Путина:

- подтверждение приверженности принципу «одного Китая», подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме»;

- выступление России на стороне Китая против альянса, который заключили между собой США, Великобритания и Австралия;

- выступление России против «политизации» проблематики «происхождения новой коронавирусной инфекции».

Путин получил от Си:

- декларацию намерения «твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок, защищать авторитет ООН и справедливость в международных отношениях, противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны»;

- декларацию о поддержке «выдвинутых Российской Федерацией предложений по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе».

То есть, ритуальные заявления, которые ничего не говорят о том, что Си поддержит Путина в случае его вторжения в Украину.

То есть, Си не дал Путину НИ-ЧЕ-ГО! Не признал Крым в обмен на Тайвань, и фактически ясно дал понять, что не станет поддерживать геополитические авантюры Путина, а тем более участвовать в них.

Короче говоря, мелкий князек северного варварского государства прибыл к великому императору Китая в надежде получить гарантии поддержки и ярлык на владение сопредельными странами, а вместо этого получил возможность сделать с императором селфи, плюс несколько ничего не значащих фраз и ожерелье из стеклянных бус…

Измельчание политического лидерства, благодаря которому коллективный политический Запад больше не производит ни Черчилля, ни Рейгана, ни Тэтчер, ни де Голля коснулся и России. Путин, который пыжится и тужится, претендуя на роль повелителя сумрака и великого злодея а-ля Гитлер или Сталин, на самом деле является карикатурой на этих двух главных негодяев мировой истории. И это неплохая новость. Что, естественно, не означает, что карикатурный злодей не может принести массу бед. Может, и уже приносит. Поэтому противостоять злодею карикатурному надо всерьез, что, собственно, и делают Запад и Украина.

Игорь Яковенко, блог

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