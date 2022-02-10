Младший партнер Китая 6 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

10.02.2022, 14:23

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Сергей Ильченко

Когда состоится разборка России?

Можно ли дружить с крокодилом? Нет, нельзя — как и с Россией, но их можно кормить, пока есть чем. Правда, когда корм закончится, голодные твари сожрут и кормильца. В этом пожирании отразится вся их общая суть: жрать, чтобы плодить себе подобных, которых, они, при случае, тоже сожрут.

Имитация Альянса

Среди 16 документов, подписанных в ходе саммита Путина и Си Цзиньпина есть и совместное заявление, в котором продекларирован антизападный союз Москвы и Пекина. А еще, как сообщил Сергей Лавров, Си Цзиньпин счел справедливыми требования России к США и НАТО относительно нерасширения последнего.

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Можно ли назвать это наметившийся китайско-российский союз ответом НАТО? И да, и нет: ни Россия, ни Китай не имеют опыта равноправных альянсов, и даже будучи вовлечены в них Западом в период 2МВ оказывались неспособны оперировать в рамках такого партнерства. В нынешнем союзе России неизбежно предназначена роль даже не младшего партнера, а скорее слуги. Однако путинский режим пытается сохранить лицо — а китайский старший брат пока не видит необходимости дожимать Кремль, расставляя все точки над "i". Кроме того, подробности отношений Москва — Пекин здесь, скорее, второстепенны. Москва ищет влиятельного патрона, стараясь соблюсти видимость паритета, со стороны же Пекина этот наметившийся полусоюз-полунайм в услужение (но, скорее, все-таки найм), выглядит как мягкий ультиматум Западу, прежде всего англоязычному: либо мы договоримся до компромисса, либо Пекин будет, в той или иной мере, поддерживать агрессивные устремления Москвы. В какой именно мере — это уже по ситуации. Именно по этой причине в документе нет ни одного положения, обязывающего Китай к чему бы то ни было. По факту это та же модель, которую использует Кремль, манипулируя "ЛДНР", только на месте Донецка с Луганском теперь оказалась сама Москва.

Между тем, московский ультиматум, адресованный США, изначально был задуман как повод к войне в случае отказа от капитуляции. В надежде (безосновательной!) сохранить пространство для переговоров американская сторона не желала открытой публикации своего ответа. Но в современном мире утаить что-либо невозможно. В Молдове вскоре всплыли черновики документа.

Затем, уже в окончательном виде, его опубликовала испанская El Pais, а Госдепартамент США подтвердил аутентичность утечки.

Выражая готовность приступить к очередной разрядке напряженности между Россией и Западом, авторы ответа выдвинули логичные контрпредложения, обращенные к России: отвод войск из Украины, Грузии и Молдовы и отказ от "агрессивной ядерной риторики и опасных действий".

Эта симметрия немедленно вызвала истерику у российских пропагандистов: так, Соловьев заявил, что "только бусы не предложили" (и, точно, надо было прислать Захаровой бусы!). Хотя неофициальный характер публикации и помешал мидовской диве исполнить ритуальный танец с саблями, суть кремлевской реакции была понятна: Москве не нуждается в правовом выходе из ситуации.

И, потому, следом за утечкой El Pais Россия снова подняла ставки, запланировав на февраль учения, имитирующие начало ядерной войны. Поскольку отличить учебный пуск от боевого невозможно, такие учения — очевидный способ давления на Запад, для удержания его от попыток прийти на помощь Украине. Сейчас Кремль продолжает наращивать на границе с Украиной армейскую группировку, численность которой достигла половины сухопутной армии РФ, а в Средиземное море вошла ударная группа кораблей российского ТОФ.

Разговоры о том, хочет или не хочет Путин воевать, сопровождаемые воркованием "ну, конечно, не хочет, он же разумный человек" выглядят уже откровенным издевательством. Путин — никакой не "разумный человек", а криминальный отморозок, оторвавшийся от реальности и впавший в старческий маразм. Его окружение сейчас озабочено борьбой за престолонаследие, и видит в войне с Украиной лишь элемент этой борьбы. Россия разграблена путинским режимом до нитки, ее население превращено в толпу агрессивных зомби. Депутаты российской Госдумы на государственных телеканалах много лет призывают к ядерной войне против Украины, расширяя окно Овертона и давая Западу время утвердиться в мысли о том, что ядерную бомбардировку Украины Москве нужно будет простить, а Украину — списать во имя мира во всем мире, поскольку иная реакция приведет к глобальной ядерной войне.

Экономика России разрушена, Москва – лишь витрина, еще в нескольких городах-миллионниках едва теплится жизнь, ну, и Чечня висит на дотации как поставщик полицейской силы, и, возможно, новый центр федеральной власти. Все остальное в РФ уже умерло, и война против Украины объективно выгодна любой власти, чтобы списать экономические провалы. Если же в ходе войны власть формально сменится, новые фронтмены присвоят себе все победы, списав просчеты на старых. О лучшем варианте для Кремля и мечтать нельзя.

Европейские и прежде всего немецкие элиты коррумпированы Кремлем и готовы к роли его адвокатов. А Си Цзиньпину, к ноге которого жмется напуганный Путин, сегодня выгодно толкнуть его к войне с Украиной. Когда Западу станет не до Китая, Си, под шумок, сможет решать проблемы с Тайванем. Не военным путем, он же не отморозок, как Путин, а, мирно, принуждая Тайбей принять курс гонконгизации, пусть и растянутой на десятилетия, и с гарантиями для тайваньских элит. Закрыв же вопрос с Тайванем, Си сможет скомандовать Путину "к ноге", получив лавры миротворца еще и на Западе.

А еще, в случае войны с Украиной стоимость услуг по сокрытию от санкций кремлевских активов резко вырастет — и московская агентура в Европе видит в этом возможность для обогащения.

Список сил, заинтересованных в войне против Украины, можно растянуть еще страницы на три. Но и того, что перечислено, достаточно, чтобы понять: война нужна многим, и, если даже Путин не нападет до конца февраля — начала марта, это не будет означать, что Кремль не хочет войны. Не только Кремль, а все население России, за вычетом, может быть, ничтожных долей процента, хочет войны с Украиной. Но, чтобы ее начать, нужны подходящие по многим параметрам условия, которые еще не сложились, а боеспособность пересидевшей в ожидании группировки быстро снижается. Однако отвод войск не будет означать отмену войны. Ее начало просто перенесут в ожидании нового окна возможностей.

России не нужен мир, ей нужен casus belli, а в придачу к нему нужен деморализованный Запад. Но Кремлю нужно поддерживать у Запада иллюзию того, что очередная жертва будет последней, и что на ней московский крокодил остановится. Этот номер удался с Молдовой, затем с Грузией, и сейчас Кремль пытается повторить его с Украиной. Москва раскачивает ситуацию, ловя окно возможностей, но ограничена во времени, поскольку держать ударную группировку в готовности подолгу невозможно. Если нападение на Украину не будет совершено в течение месяца-полутора, его отложат на 6-8 месяцев. Так или иначе, но Кремль не откажется от попытки раздавить Украину силой, и дело тут не в Путине, и его фантазиях, а в устройстве самой России.

Вовсе не Путин породил современную Россию, агрессивную и нацистскую. Россия такова по своей природе, это она породила Путина. Следующий российский лидер тоже будет путиным, даже если его фамилия будет Шойгу, Кадыров или Навальный. Он просто не сможет быть никем иным.

Идейная основа России

В основе России была и остается сакрализация Государства, Государя и его Воли. Эта триада исчерпывает содержание любой российской идеологии, и не менялась ни в Российской Империи, ни в СССР, ни в РФ. Обертки менялись, от панславянства к мировой революции и к "объединению разделенного русского/советского народа". Но все попытки разбавить, смягчить или подменить любую из трех перечисленных скреп неизменно запускали распад России. Когда же его удавалось остановить, уцелевший остаток поддавался склеиванию только теми же принципами, примененными в большей концентрации. Так СССР оказался тоталитарнее и репрессивнее, чем РИ, а РФ будет тоталитарнее и репрессивнее, чем СССР.

Иных вариантов удержания России от распада у Кремля нет. В мире без дедов на палках, вечной гонки за ушедшим прошлым при отсутствии будущего, тотальной лжи и тотальной же нищеты, списываемой на вечную борьбу с "вражеским окружением" Россия не нужна никому и в первую очередь не нужна самим русским. Но пока Россия все-таки есть, она никого не признает себе ровней. А это значит, что любые договора, с кем бы то ни было, Кремль будет рассматривать только как поле для казуистики и обмана очередного врага, поскольку у него не бывает ни друзей, ни союзников.

История российских международных отношений не знает ни одного международного договора, который бы Россия вероломно не нарушила. Это вытекает из российской ментальности. Договор предполагает юридическое равенство сторон, но идея юридического равенства с Кремлем противоречит концепции российской власти. Это положение зачастую не понимают западные партнеры Москвы, мораль которых основана именно на юридическом равенстве договаривающихся субъектов.

Зато московскую суть хорошо понимает Пекин. Так что, хотя Москва надеется надуть и его, ее ждет жестокий облом. Впрочем, с практической точки зрения это слабое утешение для нас. Китай, безусловно, поглотит и переварит Россию, но это случится еще не скоро. Наши насущные задачи куда более краткосрочны.

Что делать?

Положение серьезно, но вовсе не означает, что мы должны капитулировать, к чему нас склоняют российские пропагандисты и коррумпированные Москвой западные "миротворцы". Вопреки всем прогнозам о "взятом за 72 часа Киеве", и совершенно реальной перспективе ядерных ударов по нашей территории, мы должны готовиться к сопротивлению. Чем дольше мы продержимся в одиночку, тем больше шансов, что война, начатая Россией против нас, превратиться в войну Антирашистской коалиции против рашизма – нового издания нацизма.

Хорошая новость: московское издание нацизма — дешевенькое, рассчитанное на слабые, искалеченные пропагандой умы. В нацистской Германии уровень технологий был высочайшим, так что получи Третий Рейх ресурсы СССР, победа Запада была бы вовсе не очевидной. В этих условиях помощь СССР, не менее отвратительному, чем гитлеровская Германия, но технически отсталому, зато способному поставить пушечное мясо для перемалывания немецких людских ресурсов, оказалась наименьшим злом.

Московский же рейх гораздо слабее гитлеровского. Если бы Запад верно оценивал ситуацию с самого начала, и не допустил стабилизации РФ на обломках СССР, а способствовал ее расчленению на мелкие государства, и их ядерному разоружению в обмен на продукты питания, сегодняшней проблемы могло бы не быть. Но Запад позволил России разрастись в опасное чудовище – тупое, нищее, отсталое, убогое во всех смыслах, с быстро вымирающим населением, но с растущим ядерным потенциалом. Война с РФ неизбежно случится, и дело не в украинской проблеме, а в том, что Россия, загаживая и разграбляя захваченные ей пространства, постоянно нуждается в экспансии. Конечно, в теории Россию и сегодня можно дожать экономически, не доводя дело до войны. Но время упущено, и Запад, большая часть которого до сих пор не осознала того, с чем в действительности имеет дело, скорее всего, просто не успеет.

Как следствие, нам необходимо сближаться с меньшей частью Запада, мало-помалу осознающей реальный масштаб проблемы: с Великобританией и с США. И с Польшей, как с естественным врагом России, таким же, как и мы, попутно хороня скелеты в наших исторических шкафах, мешающие максимальному взаимопониманию. Наконец, нужно упорно, снова, и снова, и снова, озвучивать и аргументировать реальную ситуацию, формируемую самим фактом существования России, преодолевая отторжение неприятных истин и добиваясь их осознания и принятия.

Ситуация же с Россией такова:

- Она неспособна к социальной эволюции в принципе, и никогда не сможет стать ни демократической, ни правовой. После каждого упадка Россия будет возрождаться только в тоталитарной форме.

- В силу этого факта Россия никогда не будет и договороспособной. Она не готова, и никогда не будет готова к сотрудничеству и компромиссам. Слабая Россия будет вести против Запада и своих соседей тайную войну, стремясь разложить и подорвать их изнутри. Набравшись же сил, она будет переходить к фазе открытой агрессии. Как следствие, конструктивные компромиссы здесь невозможны. С Россией есть только два варианта: капитуляция перед ней либо ее капитуляция. Во втором случае Россия должна быть демонтирована и стерта с политической карты.

Разумеется, лучше было бы проделать это экономическими средствами, загнав Кремль в технологическую и финансовую блокаду. Но благоприятный момент уже упущен. Значит, нужно морально готовиться к войне, не отводя взгляд от неприятной перспективы, а, напротив, ясно давая понять всем россиянам, что кара за ее развязывание будет пропорциональна тяжести проступка, а ответственность будет коллективной.

- Россия однородна в своей агрессивности. Это важное положение, которое Западу, в силу принципиального цивилизационного отличия, особенно трудно осознать. Однородность означает, что если бы если Путина, в результате невероятной операции удалось заменить в Кремле на Навального, Ксюшу Собчак, Абрамовича или на кого угодно еще, то и в этом случае, после непродолжительной смуты, все вернулось бы на круги своя. Включая подготовку войны против Украины. И когда председатель "Общероссийского офицерского Собрания" генерал-полковник Леонид Ивашов выражает тревогу относительно подготовки Кремлем удара по Украине, это не означает, что он подался в миротворцы. Ивашов просто разыгрывает "партию паники". Сегодня он заражает паникой нестойкую часть Запада, пугая ее неизбежностью войны, поскольку к активному сопротивлению эта часть Запада не готова. Завтра, в случае проигрыша Москвы, он и его окружение выступят в роли "новой, другой, хорошей России", которая якобы всегда была против нехорошего Путина.

Так вот, не надо вестись на дешевые номера. Никакой "хорошей России" нет, и не может быть. Хорошей Россия может стать только после трибунала над ее верхушкой, по образцу Нюрнбергского, и принудительного раздела на несколько государств, отданных лет на 50-70 под внешнее управление, пока там не сложатся условия для появления демократических институтов. Но это, очевидно, будет уже не Россия.

- И, последнее: дело, повторяю, вовсе не в Украине. Сдача нас Москве не удовлетворит ее аппетиты, и не закроет российской проблемы как таковой. Закрыть эту проблему может только стирание России с политической карты. Это неприятная процедура, сопряженная с большими рисками и издержками – но, к сожалению, иных вариантов нет. В противном случае с карты мира будет стерта не только Украина, но значительная его часть Запада, полагающая себя сегодня в безопасности.

Давайте же, наконец, говорить обо всем этом, прямо и громко. Политкорректно обходить молчанием эти неприятные моменты уже невозможно. На такую деликатность у нас не осталось времени.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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