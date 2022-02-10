Испанские диетологи рассказали, как питаться людям с высоким холестерином

Испанские диетологи рассказали, как питаться людям с высоким холестерином1
- 10.02.2022, 14:35
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Восемь главных правил.
У половины жителей Испании повышен холестерин, сообщает Испанский фонд сердца. В связи с этим Испанская организация проблем питания выпустила рекомендации для людей с такой проблемой.
Диета при повышенном холестерине должна быть сбалансированной. Иногда врач прописывает дополнительно медикаменты, снижающие уровень холестерина. Также рекомендованы регулярные физические упражнения. А вот основные требования к питанию…
Диета при повышенном холестерине
Необходимо исключить продукты, богатые сахарами и животным жиром.
По возможности отказать от алкоголя.
Сделать упор на овощи, фрукты и сухофрукты.
Ограничить потребление красного мяса.
Увеличить количество клетчатки в рационе.
Ограничить количество соли.
Ввести в рацион растительные масла, особенно оливковое.
Не голодать и не переедать, питаться дробно.