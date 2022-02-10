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Испанские диетологи рассказали, как питаться людям с высоким холестерином

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  • 10.02.2022, 14:35
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Испанские диетологи рассказали, как питаться людям с высоким холестерином

Восемь главных правил.

У половины жителей Испании повышен холестерин, сообщает Испанский фонд сердца. В связи с этим Испанская организация проблем питания выпустила рекомендации для людей с такой проблемой.

Диета при повышенном холестерине должна быть сбалансированной. Иногда врач прописывает дополнительно медикаменты, снижающие уровень холестерина. Также рекомендованы регулярные физические упражнения. А вот основные требования к питанию…

Диета при повышенном холестерине

Необходимо исключить продукты, богатые сахарами и животным жиром.

По возможности отказать от алкоголя.

Сделать упор на овощи, фрукты и сухофрукты.

Ограничить потребление красного мяса.

Увеличить количество клетчатки в рационе.

Ограничить количество соли.

Ввести в рацион растительные масла, особенно оливковое.

Не голодать и не переедать, питаться дробно.

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