Лавров посоветовал неосновному персоналу дипмиссии РФ покинуть Украину 6 10.02.2022, 14:39

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Сергей Лавров

Фото: ТАСС

Главы МИД Великобритании и России провели переговоры.

Соединенные Штаты и Великобритания якобы "могут готовить какие-то действия в отношении Украины", поэтому вывозят из страны своих дипломатов.

Такое мнение 10 февраля на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.

"Мы уже задумались сами. Может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников [из Украины]. Мы посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", – сказал Лавров.

Вопрос об эвакуации российских дипломатов поднят на фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания РФ своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения России.

В МИД Украины сообщили 24 января 2022 года, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерении эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле". В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников. Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.

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