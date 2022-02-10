Белорусские фристайлисты заняли на Олимпиаде последнее место в командном миксте 10 10.02.2022, 14:57

5,202

фото: getty images

Без Николая Козеко белорусские спортсмены показывают плохие результаты.

10 февраля на олимпийском турнире по фристайлу в Пекине проходит командный микст в акробатике. Сборная Беларуси, за которую выступали Анна Гуськова, Станислав Гладченко и Максим Густик, по результатам первого финала заняла шестое, последнее итоговое место. Участников новой дисциплины было всего шесть: кроме белорусов, команды Канады, США, России, Китая и Швейцарии, пишет «Трибуна».

Первые четыре команды по результатам первого финала вышли во второй финал, где разыграют медали.

Напомним, что на Олимпиаду не поехал легендарный наставник сборной Беларуси Николай Козеко, который после выборов-2020 пострадал за гражданскую позицию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».