Кадровый Чернобыль для хунты 2 Telegrаm-канал «Ник и Майк»

10.02.2022, 15:11

6,458

Профессионалов увольняют пачками.

Во время назначения новых кадров чаще всего звучало слово идеология. Именно «идеологическая стойкость» является основным критерием для сегодняшних назначенцев. В любой сфере от продолжающих укреплять свои позиции новополоцких выдвиженцев Кочановой (как в случае с новым директором Азверенка) до, как ни странно, сельского хозяйства. Кстати, с точки зрения профессионализма только новый министр этого ведомства не вызывает вопросов.

В плане идеологии особенно досталось МИДу, ведь сегодняшние назначения руководители того, что осталось от внешней политики, - это попытка заткнуть кадровые дыры после увольнения «не проявивших должную идеологическую стойкость».

Они не подписывались за альтернативных кандидатов.

Правильно голосовали сами и «правильно считали» голоса диаспоры.

С высоких международных трибун громко в соответствии с инструкциями из «центра» заявляли о «фейках» вопреки зафиксированным случаям пыток, произвольных задержаний и самоотверженно отбеливали преступления хунты как могли.

Увольняли профессиональных коллег пачками «по доведенным спискам», чтобы не быть самим уволенными.

Использовали годами ранее налаженные связи в Ватикане и Мальтийском ордене, чтобы хоть как-то прорвать внешнеполитическую блокаду и сменить неугодное руководство католической церкви в Беларуси.

Имеют досадные пятна в биографии, которое раньше препятствовало продвижению по службе, но теперь времена другие и выбирать не из кого.

Много лет давали добро на выставление левых сертификатов страны происхождения, чтобы существовал белорусский контрабандный хаб.

Или вот повышение очкарик Муравейко, который в свое время предложил организовать спецотряд по уничтожению политиков за рубежом. План был хорош на бумаге, на деле оказалось, что руки у белорусских спецслужб слишком короткие. Именно поэтому Муравейко пока получил лишь пост в Совбезе, а не министра обороны, о котором тайно мечтает.

В общем, достойнейшие из достойных. Только в альтернативной реальности, где отрицательная селекция - это благо.

Пока приходится констатировать дальнейшую деградацию. Кадровый резерв превратился фактически в набор по объявлению. Берут тех, кто готов на лацкан пиджака красно-зеленый значок побольше повесить или волосы в нужные цветы выкрасить. Может ли такая кадровая политика привести к светлое будущее – вопрос риторический. Очевидно, что хунта вознамерилась доразрушить то немногое, что еще осталось. И они способны это сделать даже без войны. Кадровый Чернобыль хуже Чернобыля настоящего.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».