В Латвии конфисковали имущество друга Путина 10.02.2022, 15:47

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фото: LETA

Санкции применены за трансляцию российской пропаганды.

Рижский районный суд оштрафовал совладельца компании Baltijas Mediju alianse (BMA) Олега Солодова и директора представительства BMA в Эстонии Маргуса Мерима за нарушение введенных Европейским союзом санкций, а имущество самой компании на сумму более трех миллионов евро конфисковано. Об этом со ссылкой на «ERR» пишет Guildhall.

Солодов и Мерима признаны виновными, и каждому из них назначен денежный штраф в размере 25 000 евро.

Компании BMA, чья дочерняя фирма транслирует в странах Балтии телеканал ПБК+ (Первый балтийский канал+) и другие телеканалы, суд решил назначить меру принудительного воздействия в виде конфискации имущества. Эта мера распространяется на арестованные финансовые средства компании на общую сумму 3 189 698 евро.

Меру принудительного воздействия — взыскание денежных средств в размере 25 000 евро — суд постановил применить также к зарегистрированной в Великобритании компании Baltic Media Alliance Ltd, чье название сейчас изменено на Renevo Media Ltd.

На этой неделе завершится срок, когда участники дела могут запросить у суда подготовить полное решение. Затем его можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.

Пресс-секретарь рижской прокуратуры Айга Эйдука сообщила, что прокурор не планирует подавать апелляцию, поскольку суд назначил требуемое прокурором наказание.

Ранее прокуратура в сообщении для прессы писала, что, согласно выдвинутому обвинению, оба лица на основании договора сотрудничества в пользу юридического лица обеспечивали финансирование одного из лиц, находящегося под санкциями ЕС.

По данным латвийского агентства новостей LETA, этим лицом является совладелец и председатель совета банка «Россия», приближенный к президенту России Владимиру Путину Юрий Ковальчук, который в 2014 году был внесен в списки санкций ЕС и США за его роль в акте агрессии России против Украины.

В 2019 году Национальный совет по электронным СМИ запретил транслировать в Латвии девять российских телеканалов, бенефициаром которых был Ковальчук. Согласно обвинению, из-за нарушения санкций в распоряжение Ковальчука попало более десяти миллионов евро.

Обвиняемые осуществляли действия с целью получения прибыли, нарушая санкционный режим ЕС. В ходе уголовного процесса было арестовано имущество компании на сумму свыше трех миллионов евро. Уголовное законодательство Латвии предусматривает за подобное деяние лишение свободы сроком до четырех лет, принудительные работы или денежный штраф.

Перед передачей дела в прокуратуру его расследовала латвийская Служба государственной безопасности (СГБ). И хотя изначально в ходе уголовного процесса было задержано еще несколько лиц, обвинения были предъявлены только Солодову и Мерима.

4 февраля 2019 года СГБ провела несколько обысков в Риге и Таллинне. Тогда служба сообщила, что за день в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии было проведено несколько санкционированных обысков на объектах в Риге и ее окрестностях, а также в Таллинне, в результате чего было изъято множество документов и носителей данных.

Согласно данным firmas.lv, компания BMA зарегистрирована в мае 2007 года. Владельцы BMA — Солодов и гражданин России Алексей Плясунов. У BMA есть несколько дочерних компаний.

После предпринятых спецслужбами Латвии и Эстонии действий финансовые показатели BMA стремительно ухудшились. В 2019 году оборот BMA составил 13 421 988 евро, прибыль — 1 315 930 евро. В 2020 году оборот сократился до 586 695 евро, а прибыль составила всего 73 508 евро. Данные за 2021 год пока недоступны.

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