«Лукашенко может потратить на еду $4000 в день» 17 10.02.2022, 15:47

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Валерий Цепкало

Иногда размеры его фонда сопоставимы с бюджетом Беларуси.

Бывший руководитель Парка высоких технологий и участник избирательной кампании 2020 года Валерий Цепкало в разговоре с журналисткой «Белсата» Ариной Малиновской делится собственными соображениями о тех, кто работает на государственной службе в Беларуси.

– Как Лукашенко относится к окружающим его чиновникам?

– Для него человек, причем как в силовых органах, так и обычный человек, – просто какое-то удобрение для обеспечения его личной власти. И тот факт, что он 10 министров внутренних дел поменял за 27 лет, 10 премьер-министров поменял за время своего правления, огромное количество руководителей администрации, Совет Безопасности постоянно тасовал, – это как раз и говорит о том, что у него нет никакой приверженности людям. И даже те, кто сегодня близок к нему, на самом деле, это до определенного времени. Придет время, он им даст тоже ногой под зад, как он давал всем предшественникам.

Идея заключается в том, что должен быть только один на небосклоне, и этот один – это Лукашенко. Больше никто не может быть рядом. Эта модель управления, с одной стороны, кажется достаточно устойчивой. С другой стороны, если она замкнута на одного человека, то если что-то с ним произойдет – вся система тут же рухнет. И это как раз характеризует то, что при Лукашенко Беларусь не сложилась как государство. Ведь чтобы существовало государство, должны работать институты: парламентские институты, институты судебные, экономика, развитие среднего класса, смена власти должна происходить понятным транспарентным образом. А при нем все абсолютно непрозрачно, нетранспарентно. Как только возникла какая-то сложность, он тут же побежал в Россию за защитой.

– А сколько зарабатывают белорусские чиновники топ-уровня?

– Чиновничество, я думаю, что получает мало. Другое дело, с кем мы сравниваем. Если сейчас в Эстонии средняя зарплата в 1500 евро, а в Беларуси мы получаем в 4 раза меньше, то и кажется, что чиновники получают высокие зарплаты. Я думаю, что 2-3 тысячи белорусских рублей получают чиновники. Но получают, наверное, в том числе, и какие-то деньги в конвертах. Но я не могу сказать, что это большие деньги.

Возможно, для доверенных лиц есть дополнительная касса, из которой они получают деньги. Эта касса называется «резервный фонд президента». Туда заставляют государственные предприятия отдавать всю сверхприбыль, которую они имеют от торговли нефтью, торговли древесиной, калийными удобрениями и т.д. Все это поступает в фонд, и Лукашенко эти деньги, разумеется, не только проедает, но и делится ими.

Сколько он может проесть? Я видел цифру 4000 долларов в день – это расходы на питание и т.д. Плюс тратит на содержание самолетов, автопарков, личную службу охраны, она у него очень большая, там около 3000 человек, насколько я знаю. Это все расходы внебюджетные, мы их не видим.

Но я знаю, что в некоторые годы как раз этот его фонд, так называемый «резервный», приближался к размеру бюджета всей Беларуси.

– Что держит чиновников? Получается, что не только деньги?

– Существует боязнь потерять работу. Надо понимать, что система, которая создана в Беларуси, – это система абсолютно бедных людей и невозможности найти себе работу в случае, если ты пойдешь на какой-то гражданский поступок. Ты в этом случае потеряешь работу и не сможешь ее найти. Лукашенко специально делает людей бедными, специально делает так, чтобы людям не хватало от одной зарплаты до другой, и тем самым подвешивает их как бы на крючок, чтобы они не смели высказываться так, как они считают нужным, чтобы они не имели своей точки зрения и чтобы они боялись, что их могут уволить.

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