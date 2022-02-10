Дождь «нашел» алтарь неизвестного божества в Британии 1 10.02.2022, 15:51

1,660

фото: Vindolanda Trust

Как изменение климата помогло ученым.

Пару недель назад многие СМИ облетела новость: на войну с глобальным потеплением подняты новые легионы. Британские археологи заявили, что изменение климата уничтожает самый, наверное, значимый памятник на острове, относящийся к римскому периоду, — Адрианов вал. Но, как оказалось, изменение климата не только разрушает древние строения (что, кстати, сильно зависит от места и способа возведения зданий), но иногда выполняет за археологов их работу, пишет Naked science.

Первая археологическая находка нового сезона сделана до наступления собственно сезона раскопок. Недавние сильные дожди в Нортумберленде размыли почву, благодаря чему на поверхности (вернее, в ручье) оказался алтарь из серовато-бурого песчаника. Предварительно находку датировали III веком нашей эры.

фото: Vindolanda Trust

Высота найденной части алтаря составляет примерно 40-45 сантиметров. Но руководитель раскопок Эндрю Берли (Andrew Birley) предполагает, что первоначально (судя по известным примерам сходной стилистики) он достигал одного метра. Пока специалисты не готовы сказать, какому именно божеству или герою был посвящен алтарь, для этого требуется дополнительное исследование, в том числе — и места находки.

О месте стоит сказать отдельно. Находка сделана на территории археологического памятника Виндоланды. Примерно в 85 году нашей эры римляне основали на севере Англии (современный Нортамберленд) небольшой форт. Некоторое время назад ряд историков предполагали, что Виндоланду построили для охраны римской дороги из Лугувалиума (современный Карлайл) на северо-западе Англии в Корию (современный Корбридж) на северо-востоке. Но позже результаты раскопок, подтвержденные письменными источниками, показали: дорогу построили значительно позже, при императоре Траяне, который принял правление в 98 году.

Впрочем, и кроме дороги защищать в тех местах было что. Виндоланда стояла на первой линии обороны от набегов с северных гор. А воевать пикты приходили довольно часто. Первоначально форт сделали деревянным и обложили дерном (чтобы его нельзя было поджечь). Но, разумеется, после строительства мощеной дороги Стейнгейт, которая стала не только военной (первоначальная функция), но и торговой, соблазн пограбить купцов у пиктов возрос. Виндоланду перестроили, и на месте деревянного форта встал нормальный римский каструм — укрепленный лагерь — с каменными оборонительными сооружениями.

фото: Vindolanda Trust

Не вполне понятно, какие именно римские части держали оборону в Виндоланде. Дело в том, что в период бурного роста империи легионы часто перемещали не только по территории одной провинции, но иногда какие-то их части отправляли в другие места, обычно для подавления восстаний. Известно лишь, что после возведения каструма к нему приписали вспомогательные части (когорты, состоящие из представителей завоеванных народов — батавов и галлов, привезенных с континента, где они населяли территории современных Голландии и Франции). Но также известно, что до возведения Адрианова вала крепости у северной границы не оставляли без военного присутствия хотя бы небольших частей римских легионов.

Сейчас историки полагают, что северо-восток Англии изначально защищали некоторые когорты XX Победоносного Валериева легиона. Но существует гипотеза, что там стояла когорта прославленного II Августова легиона. Предположение появилось потому, что боевой путь именно этого соединения крайне запутан. Известно, что он воевал в Уэльсе и был приписан к каструму Иска Силурум на юго-западе острова. Но к концу первого столетия нашей эры его когорты, будучи формально расквартированы именно там, оказались востребованы в самых разных местах провинции. Поэтому какая-то из когорт — по документам находящаяся в Иска Силурум — могла на самом деле защищать каструм на северо-востоке.

В 122 году император Адриан посетил Британию, и легионы занялись строительством оборонительных сооружений, которым в наши дни якобы угрожает разрушение от последствий изменения климата. Адрианов вал разместили чуть севернее тех фортов и каструмов, которые уже существовали к тому моменту. Виндоланда оказалась в полутора километрах к югу от стены.

фото: Vindolanda Trust

Как это обычно бывает, рядом с военной крепостью образовалось гражданское поселение. Исследования говорят, что в последний раз укрепления Виндоланды ремонтировали в 370 году — и делали это римляне. Но, судя по результатам раскопок, даже после того, как легионы ушли из Британии, крепость оставалась обитаемой. Вероятно, местным жителям не слишком нравилась перспектива встречи с пиктами без хороших оборонительных сооружений. Окончательно старый римский каструм забросили уже в начале X века.

Добавим, что место, где стояла Виндоланда, уникально по своим природным особенностям. Влажная глинистая почва способствует сохранности предметов, которые иначе не дошли бы до наших дней. Так, в 2017 году археологи нашли множество тонких деревянных пластинок, которые представляли собой письма — как деловые, так и личные. Помимо этого, на раскопках Виндоланды обнаружили хорошо сохранившиеся изделия из кожи, ткани, дерева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».