Способность россиян покупать eду рухнула до многолетнего минимума 5 10.02.2022, 16:03

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Жители РФ шокированы ценниками в магазинах.

Покупательная способность доходов россиян в 2021 году упала по половине базовых продовольственных товаров, отчитался Росстат в итоговом докладе «О социально-экономическом положении» страны, пишет finanz.ru.

Хотя реальные располагаемы доходы населения, по оценке ведомства, выросли на 3,1% - величину, которой статистика не фиксировала с 2013 года, - в пересчете на физический объем продуктов, которые может купить средняя семья, люди продолжили стремительно беднеть.

Так, если в 2020 году на среднедушевой доход можно было купить в месяц 1290 кг картофеля, то в прошлом - только 940 кг. В пересчете на картошку россияне обеднели до минимума с 2011 года, следует из статистики.

Также до 10-летнего минимиума упала покупательная способность доходов по вермишели: на средний доход можно было прибрести 466,8 кг против 475,6 кг годом ранее и более 500 кг в 2018-19 гг.

В пересчете на цену куриных яиц россияне обеднели до минимума за всю историю доступных данных: средний доход был равен цене 5147 штук против 5753 в в 2020 году.

По возможности купить курятину на средний доход потребители откатились в 2016 год (236,4 кг), сократившись за год 7,5%.

В пересчете на сливочное масло доходы россиян чуть выросли (59,9 кг против 57,5 кг), но если сравнивать с показателями 2012-13 гг, то обвал покупательной способности достигает 35%: тогда средний доход был равен 92 кг.

Аналогичная картина с рыбой: на средний доход можно купить, согласно Росстату, 186,6 кг (против 179,8 годом ранее). Но в 10 лет назад это было 216,9 кг, в 2013 году - более 240 кг.

На абсолютное «дно» за всю историю доступных данных упала покупательная способность доходов по муке - 908,9 кг против 920,5 кг годом ранее.

В пересчете на морковь доходы россиян упали до минимума с 2015 года (762,3 кг), в пересчете на подсолнечное масло (304,7 кг) - с 2016 года, в пересчете на сахар (775,7 кг) - с 2017 года.

Шокированные ценниками в магазинах, которые продолжают ползти вверх вопреки попыткам правительства «заморозить» то один продовольственный рынок, то другой, россияне отказываются видеть рост экономики, который, по оценке МЭР, бьет рекорды за 8 лет.

Опрос ВШЭ, проведенный в четвертом квартале, показал, что лишь 8% россиян говорят об улучшении своего материального положения. У 39% ситуация ухудшилась, 29% ждут дальнейших финансовых проблем.

Позитивные изменения в экономике видят только 7% респондентов, а 43% ждут дальнейшей деградации экономической ситуации в стране, причем степень пессимизма близка к рекордно за все время наблюдений: ниже настроения падали лишь в 2009 году, на фоне глобального финансового кризиса, и в 2020-м - в разгар пандемии.

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