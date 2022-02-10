Новый министр образования Беларуси — приятель осужденного батюшки-нациста 3 10.02.2022, 16:05

8,060

Константин Бурыкин

Андрей Иванец дружил со скандальным священником из Гатово.

Министерство образования возглавил Андрей Иванец. Ранее это кресло занимал Игорь Карпенко, который сейчас руководит Центризбиркомом.

Telegram-канал «Выток» опубликовал интересную информацию о новоиспеченном чиновнике:

— Одно время он дружил с Константином Бурыкиным, священником из Гатово, который тоже был известен в кругу пауэрлифтеров, а также славился крайне правыми монархическими взглядами и дружбой с активом местного футбольного клуба. Также Бурыкин общался со многими нацистами и участниками ультраправых организаций, помогая им тренироваться, о чем все знали. Иванец вместе с Сергеем Боханом (другом Иванца, детским тренером по пауэрлифтингу) в 2010 году предложили Бурыкину «подсидеть» руководство Федерации пауэрлифтинга. Бурыкин отказался из-за юридических сложностей.

Через два года Иванец предложил Бурыкину найти ему 1000 долларов на подготовку к чемпионату мира. Бурыкин взял их из церковной кассы Гатово, Иванец его поблагодарил. Далее между Иванцом и Боханом с одной стороны и Бурыкиным с другой произошел конфликт из-за доступа к финансам, а их пути разошлись.

Бурыкин в 2016 году был арестован, сидел три года за хранение оружия и воровство денег (к слову, у него дома висела люстра в виде свастики), а родная дочь Бурыкина Саша обвинила его в том, что в детстве он приставал к ней и насиловал, избивал домчадцев. а также открыто придерживался нацистских взглядов. Позже она несколько раз подтвердила эту историю, однако Бурыкину позволили уехать в Россию и даже не лишили сана, не дожидаясь расследования уголовного дела — по слухам, при покровительстве ультраправых в РПЦ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».