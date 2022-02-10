Узбекистан точит зуб на Лукашенко 10 10.02.2022, 16:14

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В Ташкенте белорусского диктатора призвали заниматься своей страной.

В Узбекистане заявили о "серии безответственных заявлений" Александра Лукашенко. Это эхо его интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, в котором прозвучало рассуждение о возможном вступлении Узбекистана из-за экономической необходимости в состав "союзного государства" РБ и РФ.

Как сообщает ria.ru, источник в официальных кругах Узбекистана подчеркнул, что заявление Лукашенко "не соответствует... духу и уровню межгосударственных отношений".

"Было бы разумным уважаемому Александру Григорьевичу заняться, прежде всего, своими непростыми внутренними и внешними проблемами", — сказал неназванный чиновник. И посоветовал не давать оценку ситуации в других странах и комментировать их внешнюю политику. Источник подчеркнул, что "Узбекистан как независимое суверенное государство имеет четкое видение своего будущего" и будет "продолжать идти по пути собственной стратегии национального развития".

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