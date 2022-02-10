Успеть за десять дней 1 Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

10.02.2022, 16:29

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Александр Гольц

У Кремля еще есть время придумать некую уступку, которую Москва могла бы интерпретировать как победу.

Не перестаю удивляться поразительным совпадениям, которые периодически происходят в жизни, но показались бы притянутой за уши выдумкой, окажись они в любом художественном произведении, хоть в романе, хоть в кинофильме. Тридцать лет назад, 10 февраля 1992 года, началась крупная логистическая операция ВВС США «Provide hope» («Обеспечить надежду»). В ее рамках гигантские американские транспортники совершили почти триста вылетов в Россию и другие только что образовавшиеся после развала СССР государства, чтобы спасти население этих стран от голода, этого неизбежного спутника советской системы хозяйствования. И вот теперь, день в день, 10 февраля 2022 года в Беларуси стартуют беспрецедентные маневры «Союзная решимость – 2022». Эти военные игры стало возможным провести после беспрецедентной, по мнению экспертов, логистической операции в истории современной России. Впервые на расстояние в 10 тысяч километров было переброшено до 30 тысяч (по данным генсека НАТО Йенса Столтенберга) военнослужащих. По данным СМИ, в союзную республику с Дальнего Востока и Сибири переброшены подразделения (роты и батальоны) из состава четырех мотострелковых, танковой бригад, а также бригады морской пехоты и воздушно-десантных соединений. В Беларусь экстренно переброшены дивизионы ПВО, истребители и штурмовики и даже комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер». На Западе уверены, что целью маневров является концентрация сил для вторжения (или как минимум демонстрация способности к вторжению) в Украину.

Но главное, что хочет показать Кремль,– это свое недовольство нынешней системой безопасности в мире. Нужны ли еще доказательства, что наша Родина под неусыпным руководством нашего бессменного вождя Путина В.В. окончательно и бесповоротно встала с колен. Тридцать лет назад нас Христа ради заносчивые пиндосы от голода спасали, а сегодня мы этих самых пиндосов, а заодно и прочих расслабившихся гейропейцев держим, как повелел наш любимый руководитель, снова в постоянном напряжении. Нам есть чем всерьез гордиться. В результате своего тридцатилетнего развития Россия из полного ничтожества поднялась к способности снова грозить супостатам большой войной в Европе. Пусть не против НАТО, пусть против Украины, дабы предупредить ее гипотетическое вступление в зловредный Североатлантический блок – неважно. Главное, «это работает», как с чьих-то слов в один голос пишут эксперты, пытающиеся рационализировать кремлевскую политику. Или «нравится, не нравится, терпи моя красавица», как заявил Владимир Путин, предпочитающий общаться с окружающим миром цитатами из матерных частушек.

Действительно работает. Хозяину Кремля удалось убедить тех, кого он называет «партнерами», в своей непредсказуемости. И они заспешили в Москву в попытке внести хоть толику ясности в российскую политику. После венгерского премьера Виктора Орбана, призвавшего «уважать» Россию, в нашей столице побывал французский президент Эммануэль Макрон, а теперь сюда прибыла глава британского МИДа Лиз Трасс. Если главной целью всей милитаристской истерики Кремля была попытка вернуть Россию, которая после 2014 года находилась в глухой международной изоляции, в центр мировой политики, то эта попытка одержала полный успех. США и НАТО, еще недавно игнорировавшие предложения Москвы о новых договоренностях в области мер военной безопасности, ныне готовы вести переговоры на сей счет. Впрочем, думаю, что ситуация существенно прояснилась бы, если бы с самого начала вместо невыполнимых ультиматумов о нерасширении НАТО Кремль адресовал бы Западу требования гарантированной организации государственных визитов отечественного лидера и оказания ему всех положенных почестей.

Пока же, если попытаться описать сухой остаток визита Макрона, он сводится к обязательству Путина не размещать пока что ядерного оружия в Беларуси и, что главное, вернуть российские войска после маневров на территорию Отечества. В результате в месиве неопределенных угроз со стороны России и требований Запада о «деэскалации» наконец-то появилась хоть какая-то конкретика. Как объявлено, учения должны закончиться 20 февраля. Стало быть, это и есть время начала возможной «деэскалации». Но Москва взвинтила ставки до такой степени, что отвод войск без выполнения невыполнимых в принципе ультиматумов будет выглядеть, по крайней мере в логике Кремля, потерей лица. Собственно говоря, задачи многочисленных иностранных ходоков к Путину свелись к тому, чтобы за десять дней, пока идут маневры, придумать некую уступку, которую Москва могла бы интерпретировать как победу…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

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